Киев, 26 февраля, 2020, 18:48 — ИА Регнум. Правительство Украины переименовало школьный предмет «Защита Отечества» (допризывная подготовка юношей).

Иван Шилов ИА REGNUM Новые герои современной Украины

Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров сегодня, 26 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Было отмечено, что образование на Украине слишком долго наследовало советскую парадигму, и предмет «Защита Отечества» — «одно из проявлений этого».

Министр образования Анна Новосад удивилась, что «на пятом, практически шестом году войны» власти страны до сих пор не смогли сменить «абсолютно советское название предмета».

Теперь урок будут называть «защита Украины».

«Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили», — заявила Новосад.

ИА REGNUM напоминает, что «защиту Украины» преподают в старших классах, официально заявленная цель уроков — «предоставить учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях».