Белгород, 26 февраля, 2020, 18:32 — ИА Регнум. В типовую форменную одежду переоденут чиновников Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На портале госзакупок управление муниципального заказа мэрии разместило заявки на оказание услуг по пошиву одежды для сотрудников управления административной технической инспекции и работников комитета по развитию территорий.

Beladm.ru Здание администрации Белгорода

Комплект форменной одежды включает в себя куртки зимние и демисезонные, повседневные, рубашки белого и голубого цветов с длинными и короткими рукавами, брюки для мужчин и юбки и брюки для женщин. Для руководителей и заместителей руководителя предусмотрены мужские костюмы. Всем чиновникам полагаются также шапки-ушанки, пилотки, фуражки, галстуки-банты и классические. Ранги госслужащих будут подчёркивать своеобразные погоны и нарукавные шевроны.

Пошив одежды для сотрудников управления административной технической инспекции обойдётся в 343,7 тысяч рублей, контракт уже подписан. На изготовление формы комитету по развитию территорий планируют потратить 2,1 млн рублей — победителя аукциона определят в марте 2020 года.