Тверь, 26 февраля, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Реновацию стационарных учреждений для пожилых людей намерены провести в Тверской области. Планы по исполнению поручения президента РФ Владимира Путина обсуждались на совещании по этой теме, которое 26 февраля провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В Тверской области были проведены встречи с потенциальными проектировщиками. Главная задача — найти в регионе площадки для создания новых социальных объектов, которые будут соответствовать всем требованиям. Это должны быть комфортные современные учреждения. На прилегающей территории важно предусмотреть места для прогулок, физической активности, необходимую для пожилых людей инфраструктуру», — подчеркнул Игорь Руденя.

На совещании обсуждались предполагается площадки, на которых могут появиться социальные учреждения «нового типа».

Отметим, что Тверская область стала одним из первых регионов в России, где появились гериатрические отделения, нацеленные на улучшение качества жизни пожилых людей. В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» в регионе появится также гериатрический центр на 30 мест, его создадут на базе городской клинической больницы №1 имени В.В. Успенского.

Также в Твери работает геронтологический центр — глава региона Игорь Руденя поздравляет пенсионеров, проживающих в центре, с Новым Годом, Рождеством и другими праздниками. В 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» центр получил новое оборудование, в частности, специальную каталку с гидроприводом для комфортного проведения гигиенических процедур маломобильным пациентам.

Отметим, что всего в 2019 году на оборудования для учреждений социальной защиты населения Тверской области в регионе было направлено 49 млн рублей. Соцслужбы, например, получили новые автомобили для доставки пожилых граждан из сельской местности в медицинские учреждения.

Программа «Старшее поколение» в Тверской области предусматривает проведение диспансеризации людей старшего возраста, а также иммунизацию жителей региона пенсионного возраста, проживающих в социальных учреждениях и обучение граждан предпенсионного возраста по линии службы занятости. Для пожилых жителей Тверской области действует целый ряд видов соцпомощи — компенсация затрат на изготовление и ремонт зубных протезов, материальная помощь в трудной жизненной ситуации, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, «социальный автомобиль», прокат средств адаптации услуги юриста и другие.