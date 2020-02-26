Ярославль, 26 февраля, 2020, 17:22 — ИА Регнум. С 1 апреля в Ярославле будет закрыт троллейбусный маршрут № 8, связывающий центр города и самый населенный Дзержинский район Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Троллейбус № 8 в Ярославле

Руководство города объясняет закрытие маршрута тем, что он убыточен.

«Мы временно приостанавливаем нерентабельный маршрут № 8, убыток по этому маршруту — 25 млн рублей. А по ряду маршрутов — 1,5, 7 и 9 — будет увеличено количество подвижного состава. То есть мы увеличиваем количество подвижного состава на прибыльных маршрутах и закрываем неприбыльный», — сказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

«Текущее состояние дел на предприятии «ЯрГЭТ» требует инвестиций и сокращения расходов. Чем мы, собственно, и занимаемся», — сказал директор АО «Яргорэлектротранс» Сергей Завьялов.

Закрытие маршрута происходит одновременно с закрытием депо № 1 в центре города, откуда выходил в рейс 8-й маршрут. Оно отдается под застройку. Троллейбусы из него переезжают в депо № 2 на улице Гагарина. Власти обещают, что ни один сотрудник не потеряет работу. Сергей Волканевский пообещал, что маршрут будет восстановлен после адаптации трамвайного депо на Ленинградском проспекте для приема троллейбусов.