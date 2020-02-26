Симферополь, 26 февраля, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Постмайданная Украина — это не государство, а токсичная территория, которая будет создавать только проблемы. Такое мнение 26 февраля высказал журналистам спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

spoilt.exile Украинский националист

«Современная Украина — это просто территория, которая будет очень токсичной и станет создавать разные проблемы… Главной национальной идеей для них должен быть не Крым, а создание государства, хотя бы в каком-то виде», — отметил крымский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер крымского парламента заявил, что постсоветской Украины больше не существует, поскольку она «умерла в 2014 году».