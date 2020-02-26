Москва, 26 февраля, 2020, 17:20 — ИА Регнум. На сегодняшний день президент России обладает рядом полномочий, прописанных в Конституции, которые в результате голосования частично могут перейти в Госдуму и Совет Федерации РФ. Об этом в ходе заседания рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Но если мы выходим на всеобщее голосование, то тогда граждане, а они являются источником государственной власти, если они соглашаются с этими предложениями, они как бы и разрешают нам с вами часть полномочий от президента передать в Федеральное собрание», — сказал Путин.

Он предложил, чтобы все поправки, которые поддержат граждане РФ, «целиком и полностью» начали своё действие сразу после объявления итогов голосования.