В Калуге отметили День молодого избирателя
Калуга, 26 февраля, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, руководители подразделений Городской управы Калуги, председатели избирательных комиссий Калуги встретились со студентами и учащимися образовательных учреждений города. Студенты Калужского государственного университета, разбившись на группы, приняли участие в викторине на знание избирательного права, в то время как учащиеся средних специальных учреждений соревновались в сочинении стихотворений о выборах, сообщает пресс-служба Городской думы Калуги.
Со словами напутствия к молодым избирателям обратился глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.
Глава городского самоуправления пожелал собравшимся оставаться неравнодушными и сохранять активную жизненную позицию. Для молодых калужан выступили творческие коллективы города.