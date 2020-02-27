Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941 — 1945 гг.

Москва, 27 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941 — 1945 гг. 27 февраля: в 1942 году силы Крымского фронта начали наступление с Керченского полуострова на город Карасубазар (ныне — Белогорск).

«Враг почувствовал силу ударов Красной армии. С каждым днём они будут нарастать. Товарищ Сталин приказал нам не давать передышки врагу, и мы это сделаем. Не успокоимся до тех пор, пока не выгоним гитлеровцев из нашей страны». Награждённый медалью «За отвагу» красноармеец Петров (газета «Красная звезда» от 27 февраля 1943 года).