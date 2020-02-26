Козельск, Калужская область, 26 февраля, 2020, 19:22 — ИА Регнум. В Калужской области осуждён генеральный директор козельского ООО «НПО Новая энергия». Он признан виновным в сокрытии налогов организации на сумму более 10 миллионов рублей. Об этом 26 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Установлено, что с октября 2017 по сентябрь 2018 года директор организации производил расчёты с контрагентами организации через счета другой фирмы, руководителем которой он сам и являлся.

Приговором суда генеральному директору назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия мужчина перечислил в доход государства более 10 миллионов рублей.