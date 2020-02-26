Ярославль, 26 февраля, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Комиссия УФАС по Ярославской области предупредила компанию ООО «Капитал-МС» (ранее — «Росгосстрах-Медицина») о прекращении противозаконных действий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФАС по Ярославской области.

Yaroslavl.fas.gov.ru Полисы медстрахования

На действия конкурентов пожаловалась компания «СК «Ингосстрах-М». Она сообщила, что в Ярославле распространяются листовки о необходимости переоформления медицинского полиса. Тем, кто не переоформит их, угрожали отказом в медпомощи.

«Сотрудники страховщика также вводили граждан в заблуждение, рассказывая, что застрахованные лица не меняют страховую медицинскую организацию, со слов других представителей следовало, что ООО «СК «Ингосстрах-М» находится в стадии ликвидации, поэтому необходимо сменить страховую медицинскую организацию на ООО «Капитал МС». Люди, поверившие в указанную необходимость, переоформили свои полисы в ООО «Капитал МС», из-за чего потерявшие клиентов компании понесли убытки», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС России по Ярославской области.

Комиссия Ярославского УФАС России признала страховую компанию «Капитал МС», нарушившей антимонопольное законодательство по статье 14.8 Закона «О защите конкуренции», где установлен запрет на недобросовестную конкуренцию. Незаконные действия «Капитал МС» должен прекратить в срок до 6 марта.