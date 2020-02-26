Санкт-Петербург, 26 февраля, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Жительнице Петербурга, волонтёру Донецкой Народной Республики, гражданке Украины Ирине Воронцовой по-прежнему отказывают в предоставлении убежища в России. Без этого статуса Воронцовой грозит депортация на Украину, а там — уголовное преследование за помощь Донбассу. О текущей ситуации с Воронцовой корреспонденту ИА REGNUM рассказал 26 февраля ее адвокат Алексей Калугин.

Ирина Воронцова

Ранее управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти аннулировало вид на жительство Воронцовой после совершения ею административного правонарушения, а затем отказало девушке в предоставлении временного убежища в России. Воронцова пыталась обжаловать это решение в судах Петербурга, но суды встали на сторону ГУ МВД.

«Подавали три месяца назад на предоставление статуса беженца, 20 февраля получили отказ. Готовим сейчас административное исковое заявление в Смольнинский районный суд, будем оспаривать этот отказ», — сообщил адвокат.

Он отметил, что мотивировку отказа со стороны органов МВД можно будет узнать только при рассмотрении указанного иска в суде.

По словам Калугина, Ирина Воронцова в настоящее время остается в РФ на законных основаниях как лицо, ходатайствующее о статусе беженца, поскольку процесс оспаривания отказов в предоставлении ей убежища в России пока не завершен.

«Пока позитивных изменений никаких нет, хотя уже продолжительное время удается держаться и сопротивляться этому беспределу», — сказал адвокат, выразив надежду, что справедливость в деле Ирины Воронцовой рано или поздно восторжествует.

Калугин также добавил, что смена руководства управление по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти никак не повлияла на судьбу Воронцовой.

Адвокат отметил, что поддержка Ирине Воронцовой, оказанная со стороны ряда депутатов Госдумы и общественных организаций, безусловно, важна с моральной точки зрения, но на позицию госорганов никак не влияет.

«Если кто-то еще поддержит, будем очень признательны, но те, кто нас поддерживает, к сожалению, не имеют полномочий повлиять на исход дела», — резюмировал адвокат Калугин.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании коллегии МВД России 26 февраля президент Владимир Путин, говоря о предоставлении гражданства России, попросил сотрудников министерства «внимательнее относиться к каждому конкретному случаю», «проявлять участие и радушное, доброе отношение к людям, которые хотят связать свою судьбу с Россией».

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