Калуга, 26 февраля, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Объем инвестиций в основной капитал Калужской области в 2019 году составил порядка 100 млрд рублей, сообщает 26 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам доклада министра экономического развития региона Ильи Веселова.

Фото Агентства регионального развития Калужской области С докладом выступил министр экономического развития региона Ильи Веселов

В национальном рейтинге инвестиционного климата Калужская область занимает четвёртое место среди регионов России. В 2019 году в регионе было открыто семь новых производств, где создано более 500 рабочих мест. Заключено 26 соглашений с объемом инвестиций более 90 млрд рублей и созданием трёх тысяч рабочих мест.

«Мы по-прежнему гарантируем всем без исключения инвесторам большой выбор площадок для ведения бизнеса, полную административную поддержку, пакет услуг институтов развития, а также налоговые льготы, которые мы постоянно совершенствуем», — сказал Илья Веселов.

По информации Агентства регионального развития области, в 2020 году привлечение инвестиций в основной капитал региона продолжится. Также будут сняты инфраструктурные ограничения для отдельных территорий. Инвестиционная активность муниципалитетов будет наполнена сопутствующими сервисами и расширена логистическими возможностями.