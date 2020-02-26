Москва, 26 февраля, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назначен председателем комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назначен председателем комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам

Решение было принято на заседании Совета Федерации 26 февраля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Анатолий Артамонов был назначен членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Калужской области 14 февраля. Соответствующий документ подписал врио главы Калужской области Владислав Шапша.