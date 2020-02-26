Минск, 26 февраля, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Собрание белорусской общественности около здания государственного концерна «Белнефтехим» прошло 25 февраля с элементами шоу и вербальной эквилибристики. Граждане допытывались у чиновников о причинах роста цен на бензин, получая в ответ невразумительные объяснения.

Бензин

Вдохновителем акции выступил белорусский блогер Владимир Цыганович, а основными действующими лицами — подписчики его YouTube-канала и сотрудники госконцерна. Как отметило издание tut. by, «уникальность именно этого стихийного волнения в том, что к людям вышло руководство концерна». В их числе зампред «Белнефтехима» Владимир Сизов.

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В ходе эмоционального обсуждения причин роста цен на моторное топливо при стабильной и даже падающей цене нефти стороны не пришли к консенсусу. Блогер допытывался у руководства госконцерна, на что тратятся деньги от продажи белорусских нефтепродуктов, а поддерживавшая его публика интересовалась экспортными ценами на белорусские нефтепродукты.

За 2019 год госконцерн 28 раз повышал ценники на белорусских АЗС. С начала нынешнего года цены повышались семь раз.

«Я не хочу, чтобы вы публичное шоу тут устраивали и кричали. Цены на топливо не растут — они изменяются. Были прецеденты, когда цены понижались, — сказал Сизов. — У нас принята стратегия плавного изменения цен на нефть. Когда вы говорили про цены на нефтепродукты, то вы не замечаете и опускаете факты, когда нефть растет на 10%, но роста цен на нефтепродукты вы не замечаете».

Блогер не согласился, напомнив, что цены на автозаправках росли и тогда, когда цена сырья для белорусских ПНЗ понижалась. Он продемонстрировал собравшимся таблицу с расчётами неоправданного роста цен на моторное топливо при стабильности курса белорусского рубля.

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Сизов сообщил, что цена на топливо зависит от стоимости нефти, от курса белорусского рубля, от налоговой нагрузки, в которую включены НДС и акциз. Стоимость нефти определяется котировками на мировом рынке и условиями поставки от контрагентов, отметил представитель «Белнефтехима».

"Сколько налогов в сумме? А, не можете ответить! Зато я помню, мне писали — 30 процентов! Значит, 30 процентов на заправках мы все платим налог за нашу лояльность. Это кроме зарплат, аренды. А я хочу, чтобы стоимость топлива была адекватна заработной плате. Если его стоимость такая же, как в Лос-Анджелесе, то сделайте такие же зарплаты!» — парировал Цыганович.

Зампред госконцерна в ходе дискуссии сказал: «Хорошо, если мы сделаем привязку к другим факторам и нефтеперерабатывающий завод начнет работать в убыток, сколько он проработает? Мы изменяем цены только для того, чтобы обеспечить положительную рентабельность».

«Но налоги не входят в рентабельность ваших заводов!» — ответил блогер.

Он предложил собравшимся «найти пять компетентных человек и сделать аудит работы концерна», на что сотрудники «Белнефтехима» ответили смехом. Цыганович сказал: «Знаете, почему им смешно стало? Потому что это сделать невозможно. Никто этого сделать не даст. А ведь государственные предприятия должны работать абсолютно прозрачно».