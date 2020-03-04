Эпидемия коронавируса: Европа в панике — все новости
После сообщения об одном подтвержденном случае коронавируса в Хорватии в аптеках страны исчезли медицинские маски. Люди также массово скупают средства для дезинфекции, сообщает издание Jutarni list.
Читайте также: В Хорватии в аптеках исчезли маски, в интернете их продают в 20 раз дороже
В Париже от коронавирусной инфекции Covid-2019 скончался второй человек. Об этом 26 февраля сообщил директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон на брифинге, который транслировал телеканал BFMTV.
Мужчина, который находился в тяжелом состоянии в больнице Питье-Сальпетриер, скончался в ночь со вторника на среду. Кроме того, глава Управления здравоохранения сообщил о двух новых случаях заболевания коронавирусом во Франции.
Читайте подробнее: Во Франции умер ещё один заболевший коронавирусом
Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.
Читайте также: Роспотребнадзор призвал не ездить в Италию, Корею и Иран
Двадцать семь стран мира ввели ограничения на въезд южнокорейцам и иностранцам, побывавших на территории Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Южной Кореи.
Читайте подробнее: Число запрещающих въезд гражданам Южной Кореи стран увеличилось до 27
«Понимаю, насколько озабочены токийские власти, в первую очередь губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ, перспективой изменения графика проведения в Токио летних Олимпийских игр, на подготовку которых потрачено столько средств и усилий. Представляю, какое раздражение у них вызывают высказываемые опасения по поводу переноса Игр по срокам или даже отмены их по причине продолжения распространения в Японии короновируса COVID-19», — отмечает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.
Подробности: И все же токийская Олимпиада под угрозой
Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 26 февраля, призвало жителей отказаться от посещения Южной Кореи, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Об этом: Из-за коронавируса МИД Литвы советует не посещать Южную Корею
В Литве к сегодняшнему дню, 26 февраля, анализы на коронавирус провели уже у 43 пациентов с недомоганиями, схожими по признакам с гриппом, но которые посещали места, где зафиксированы вспышки вируса.
Подробности в материале: В Литве на заражение коронавирусом проверили 43 пациента
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает ситуацию вокруг коронавируса спецоперацией.
Читайте также: Зюганов видит в коронавирусе психологическую спецоперацию
В связи с распространением коронавируса нового типа и сокращением пассажиропотока южнокорейская авиакомпания Air Seoul приостановит на две недели полёты по ряду международных направлений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей авиакомпании.
Об этом: Air Seoul приостановит авиарейсы по ряду международных направлений
На сегодняшний день в Польше нет ни одного случая заражения коронавирусом нового типа, однако, принимая во внимание нынешнюю ситуацию с распространением заболевания в Европе, этот вирус рано или поздно появится. Об этом в эфире радиостанции RMF заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.
Министр уверен, что коронавирусы переходят к людям только от животных. При этом переносчиками, по его словам, часто бывают домашние коты.
Об этом: Минздрав Польши назвал котов вероятным источником коронавируса
В Монголии срок остановки всех пассажирских перевозок будет продлен до 08:00 часов 3 марта. В столице ограничено движение общественного транспорта.
С 27 февраля по 11 марта в Монголии будут приостановлены все авиарейсы с Южной Корей, с 28 февраля по 1 марта — с Японией.
Финансовая система России преодолела кризис 2014 года и готова к различным шокам, в том числе к последствиям распространения коронавируса. Об этом 26 февраля заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
Читайте также: В Минфине заявили о готовности экономики РФ к последствиям коронавируса
26 февраля по состоянию на 16:00 поместному времени в Южной Корее еще 284 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее подтвердили еще 284 случая заражения коронавирусом
Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-2019 был зарегистрирован в Бразилии. Об этом 26 февраля передает телеканал Euronews со ссылкой на министерство здравоохранения Бразилии.
Заболевшим оказался 61-летний мужчина, проживающий в Сан-Паулу. Он дважды проходил тесты на коронавирус, которые показали положительный результат. Мужчина был в рабочей поездке в итальянском регионе Ломбардии с 9 по 21 февраля.
Об этом: В Бразилии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
В Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии сегодня поступили 12 новых пациентов, которых подозревают на заболевание коронавирусом. Всего в боксированном отделении центра в настоящее время находится 13 пациентов, один из которых был госпитализирован днем ранее.
Об этом: В Тбилиси госпитализировали 13 пациентов: вирус пока не подтверждают
Вводить какие-либо ограничения на сообщение с Италией на этом этапе нецелесообразно, поэтому вопрос приостановки полетов в этом направлении в правительстве Грузии не рассматривается. Об этом журналистам заявила министр беженцев с «оккупированных территорий», труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.
Подробности в материале: Минздрав Грузии: приостанавливать сообщение с Италией пока нецелесообразно
В Южной Корее отложили проведение чемпионата мира по шорт-треку из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Союза конькобежцев Южной Кореи.
Читайте подробнее: В Южной Корее отменили ЧМ по шорт-треку из-за коронавируса
Таджикистанские студенты, эвакуированные ранее из Уханя, сегодня, 26 февраля, покинули карантин, в котором провели 16 дней.
Покинувшие карантин граждане чувствуют себя хорошо, симптомов заболевания ни у кого обнаружено не было.
Об этом: Эвакуированные студенты из Уханя покинули карантин в Тад