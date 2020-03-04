Китайский коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. К началу марта 2020 года общее число заболевших в мире достигло 89 тысяч человек. Помимо Китая, вирус обнаружен в 63 странах мира, в том числе в Европе. Наиболее серьёзная ситуация — в Италии.

В России 2 марта Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом гражданина РФ, вернувшегося из Италии. Эпидемиологи заявляют, что летальность составляет 3,5%, а вне китайской провинции Хубэй, откуда началась эпидемия, — 0,79%.

Между тем ажиотаж и паника вокруг эпидемии продолжают влиять на экономику, туристическая сфера несёт потери, под угрозой срыва крупные международные форумы и спортивные соревнования.

Как защититься от заражения коронавирусом?

Последние новости — в трансляции ИА REGNUM.

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Иван Шилов ИА REGNUM
Эпидемия коронавируса. Иван Шилов ИА REGNUM
12:42 26.02.2020

После сообщения об одном подтвержденном случае коронавируса в Хорватии в аптеках страны исчезли медицинские маски. Люди также массово скупают средства для дезинфекции, сообщает издание Jutarni list.

Читайте также: В Хорватии в аптеках исчезли маски, в интернете их продают в 20 раз дороже

12:44 26.02.2020

В Париже от коронавирусной инфекции Covid-2019 скончался второй человек. Об этом 26 февраля сообщил директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон на брифинге, который транслировал телеканал BFMTV.

Мужчина, который находился в тяжелом состоянии в больнице Питье-Сальпетриер, скончался в ночь со вторника на среду. Кроме того, глава Управления здравоохранения сообщил о двух новых случаях заболевания коронавирусом во Франции.

Читайте подробнее: Во Франции умер ещё один заболевший коронавирусом

12:45 26.02.2020

Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.

Читайте также: Роспотребнадзор призвал не ездить в Италию, Корею и Иран

12:47 26.02.2020

Из китайских больниц выписаны 29 745 пациентов, вылечившихся от коронавируса нового типа. russian.news.cn

12:51 26.02.2020

Двадцать семь стран мира ввели ограничения на въезд южнокорейцам и иностранцам, побывавших на территории Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Южной Кореи.

Читайте подробнее: Число запрещающих въезд гражданам Южной Кореи стран увеличилось до 27

12:53 26.02.2020

«Понимаю, насколько озабочены токийские власти, в первую очередь губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ, перспективой изменения графика проведения в Токио летних Олимпийских игр, на подготовку которых потрачено столько средств и усилий. Представляю, какое раздражение у них вызывают высказываемые опасения по поводу переноса Игр по срокам или даже отмены их по причине продолжения распространения в Японии короновируса COVID-19», — отмечает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Подробности: И все же токийская Олимпиада под угрозой

12:56 26.02.2020

Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 26 февраля, призвало жителей отказаться от посещения Южной Кореи, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом: Из-за коронавируса МИД Литвы советует не посещать Южную Корею

13:01 26.02.2020

В Литве к сегодняшнему дню, 26 февраля, анализы на коронавирус провели уже у 43 пациентов с недомоганиями, схожими по признакам с гриппом, но которые посещали места, где зафиксированы вспышки вируса.

Подробности в материале: В Литве на заражение коронавирусом проверили 43 пациента

13:04 26.02.2020

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает ситуацию вокруг коронавируса спецоперацией.

Читайте также: Зюганов видит в коронавирусе психологическую спецоперацию

13:04 26.02.2020

Добровольцы проводят проверки здоровья в аэропорту Милана Dipartimento Protezione Civile

13:24 26.02.2020

В связи с распространением коронавируса нового типа и сокращением пассажиропотока южнокорейская авиакомпания Air Seoul приостановит на две недели полёты по ряду международных направлений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей авиакомпании.

Об этом: Air Seoul приостановит авиарейсы по ряду международных направлений

13:31 26.02.2020

На сегодняшний день в Польше нет ни одного случая заражения коронавирусом нового типа, однако, принимая во внимание нынешнюю ситуацию с распространением заболевания в Европе, этот вирус рано или поздно появится. Об этом в эфире радиостанции RMF заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.

Министр уверен, что коронавирусы переходят к людям только от животных. При этом переносчиками, по его словам, часто бывают домашние коты.

Об этом: Минздрав Польши назвал котов вероятным источником коронавируса

13:34 26.02.2020

В Монголии срок остановки всех пассажирских перевозок будет продлен до 08:00 часов 3 марта. В столице ограничено движение общественного транспорта.

С 27 февраля по 11 марта в Монголии будут приостановлены все авиарейсы с Южной Корей, с 28 февраля по 1 марта — с Японией.

Об этом: Монголия усиливает защиту от коронавируса

13:38 26.02.2020

Финансовая система России преодолела кризис 2014 года и готова к различным шокам, в том числе к последствиям распространения коронавируса. Об этом 26 февраля заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

Читайте также: В Минфине заявили о готовности экономики РФ к последствиям коронавируса

13:47 26.02.2020

26 февраля по состоянию на 16:00 поместному времени в Южной Корее еще 284 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Читайте также: В Южной Корее подтвердили еще 284 случая заражения коронавирусом

13:48 26.02.2020

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-2019 был зарегистрирован в Бразилии. Об этом 26 февраля передает телеканал Euronews со ссылкой на министерство здравоохранения Бразилии.

Заболевшим оказался 61-летний мужчина, проживающий в Сан-Паулу. Он дважды проходил тесты на коронавирус, которые показали положительный результат. Мужчина был в рабочей поездке в итальянском регионе Ломбардии с 9 по 21 февраля.

Об этом: В Бразилии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

14:01 26.02.2020

В Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии сегодня поступили 12 новых пациентов, которых подозревают на заболевание коронавирусом. Всего в боксированном отделении центра в настоящее время находится 13 пациентов, один из которых был госпитализирован днем ранее.

Об этом: В Тбилиси госпитализировали 13 пациентов: вирус пока не подтверждают

14:05 26.02.2020

Вводить какие-либо ограничения на сообщение с Италией на этом этапе нецелесообразно, поэтому вопрос приостановки полетов в этом направлении в правительстве Грузии не рассматривается. Об этом журналистам заявила министр беженцев с «оккупированных территорий», труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Подробности в материале: Минздрав Грузии: приостанавливать сообщение с Италией пока нецелесообразно

14:05 26.02.2020

В Южной Корее отложили проведение чемпионата мира по шорт-треку из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Союза конькобежцев Южной Кореи.

Читайте подробнее: В Южной Корее отменили ЧМ по шорт-треку из-за коронавируса

14:06 26.02.2020

Таджикистанские студенты, эвакуированные ранее из Уханя, сегодня, 26 февраля, покинули карантин, в котором провели 16 дней.

Покинувшие карантин граждане чувствуют себя хорошо, симптомов заболевания ни у кого обнаружено не было.

Об этом: Эвакуированные студенты из Уханя покинули карантин в Тад