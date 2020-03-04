Китайский коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. К началу марта 2020 года общее число заболевших в мире достигло 89 тысяч человек. Помимо Китая, вирус обнаружен в 63 странах мира, в том числе в Европе. Наиболее серьёзная ситуация — в Италии. В России 2 марта Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом гражданина РФ, вернувшегося из Италии. Эпидемиологи заявляют, что летальность составляет 3,5%, а вне китайской провинции Хубэй, откуда началась эпидемия, — 0,79%. Между тем ажиотаж и паника вокруг эпидемии продолжают влиять на экономику, туристическая сфера несёт потери, под угрозой срыва крупные международные форумы и спортивные соревнования. Как защититься от заражения коронавирусом? Последние новости — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Эпидемия коронавируса. Иван Шилов ИА REGNUM

12:42 26.02.2020 После сообщения об одном подтвержденном случае коронавируса в Хорватии в аптеках страны исчезли медицинские маски. Люди также массово скупают средства для дезинфекции, сообщает издание Jutarni list. Читайте также: В Хорватии в аптеках исчезли маски, в интернете их продают в 20 раз дороже

12:44 26.02.2020 В Париже от коронавирусной инфекции Covid-2019 скончался второй человек. Об этом 26 февраля сообщил директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон на брифинге, который транслировал телеканал BFMTV. Мужчина, который находился в тяжелом состоянии в больнице Питье-Сальпетриер, скончался в ночь со вторника на среду. Кроме того, глава Управления здравоохранения сообщил о двух новых случаях заболевания коронавирусом во Франции. Читайте подробнее: Во Франции умер ещё один заболевший коронавирусом

12:45 26.02.2020 Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, сообщается на сайте ведомства. Читайте также: Роспотребнадзор призвал не ездить в Италию, Корею и Иран

12:47 26.02.2020 Из китайских больниц выписаны 29 745 пациентов, вылечившихся от коронавируса нового типа. russian.news.cn

12:51 26.02.2020 Двадцать семь стран мира ввели ограничения на въезд южнокорейцам и иностранцам, побывавших на территории Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Южной Кореи. Читайте подробнее: Число запрещающих въезд гражданам Южной Кореи стран увеличилось до 27

12:53 26.02.2020 «Понимаю, насколько озабочены токийские власти, в первую очередь губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ, перспективой изменения графика проведения в Токио летних Олимпийских игр, на подготовку которых потрачено столько средств и усилий. Представляю, какое раздражение у них вызывают высказываемые опасения по поводу переноса Игр по срокам или даже отмены их по причине продолжения распространения в Японии короновируса COVID-19», — отмечает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин. Подробности: И все же токийская Олимпиада под угрозой

12:56 26.02.2020 Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 26 февраля, призвало жителей отказаться от посещения Южной Кореи, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом: Из-за коронавируса МИД Литвы советует не посещать Южную Корею

13:01 26.02.2020 В Литве к сегодняшнему дню, 26 февраля, анализы на коронавирус провели уже у 43 пациентов с недомоганиями, схожими по признакам с гриппом, но которые посещали места, где зафиксированы вспышки вируса. Подробности в материале: В Литве на заражение коронавирусом проверили 43 пациента

13:04 26.02.2020 Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает ситуацию вокруг коронавируса спецоперацией. Читайте также: Зюганов видит в коронавирусе психологическую спецоперацию

13:04 26.02.2020 Добровольцы проводят проверки здоровья в аэропорту Милана Dipartimento Protezione Civile

13:24 26.02.2020 В связи с распространением коронавируса нового типа и сокращением пассажиропотока южнокорейская авиакомпания Air Seoul приостановит на две недели полёты по ряду международных направлений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей авиакомпании. Об этом: Air Seoul приостановит авиарейсы по ряду международных направлений

13:31 26.02.2020 На сегодняшний день в Польше нет ни одного случая заражения коронавирусом нового типа, однако, принимая во внимание нынешнюю ситуацию с распространением заболевания в Европе, этот вирус рано или поздно появится. Об этом в эфире радиостанции RMF заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский. Министр уверен, что коронавирусы переходят к людям только от животных. При этом переносчиками, по его словам, часто бывают домашние коты. Об этом: Минздрав Польши назвал котов вероятным источником коронавируса

13:34 26.02.2020 В Монголии срок остановки всех пассажирских перевозок будет продлен до 08:00 часов 3 марта. В столице ограничено движение общественного транспорта. С 27 февраля по 11 марта в Монголии будут приостановлены все авиарейсы с Южной Корей, с 28 февраля по 1 марта — с Японией. Об этом: Монголия усиливает защиту от коронавируса

13:38 26.02.2020 Финансовая система России преодолела кризис 2014 года и готова к различным шокам, в том числе к последствиям распространения коронавируса. Об этом 26 февраля заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев. Читайте также: В Минфине заявили о готовности экономики РФ к последствиям коронавируса

13:47 26.02.2020 26 февраля по состоянию на 16:00 поместному времени в Южной Корее еще 284 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее подтвердили еще 284 случая заражения коронавирусом

13:48 26.02.2020 Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-2019 был зарегистрирован в Бразилии. Об этом 26 февраля передает телеканал Euronews со ссылкой на министерство здравоохранения Бразилии. Заболевшим оказался 61-летний мужчина, проживающий в Сан-Паулу. Он дважды проходил тесты на коронавирус, которые показали положительный результат. Мужчина был в рабочей поездке в итальянском регионе Ломбардии с 9 по 21 февраля. Об этом: В Бразилии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

14:01 26.02.2020 В Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии сегодня поступили 12 новых пациентов, которых подозревают на заболевание коронавирусом. Всего в боксированном отделении центра в настоящее время находится 13 пациентов, один из которых был госпитализирован днем ранее. Об этом: В Тбилиси госпитализировали 13 пациентов: вирус пока не подтверждают

14:05 26.02.2020 Вводить какие-либо ограничения на сообщение с Италией на этом этапе нецелесообразно, поэтому вопрос приостановки полетов в этом направлении в правительстве Грузии не рассматривается. Об этом журналистам заявила министр беженцев с «оккупированных территорий», труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе. Подробности в материале: Минздрав Грузии: приостанавливать сообщение с Италией пока нецелесообразно

14:05 26.02.2020 В Южной Корее отложили проведение чемпионата мира по шорт-треку из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Союза конькобежцев Южной Кореи. Читайте подробнее: В Южной Корее отменили ЧМ по шорт-треку из-за коронавируса