Обнинск, Калужская область, 26 февраля, 2020, 21:34 — ИА Регнум. В Доме ученых Обнинска Калужской области состоялась церемония закрытия XV международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча». Главный приз фестиваля завоевал фильм «Сестренка» (режиссер Александр Галибин). В 2020 году основными ориентирами кинофестиваля стали темы «Материнства, любви к Родине и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», сообщает 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru В награждении победителей принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев

В закрытии фестиваля и награждении победителей приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, врио губернатора области Владислав Шапша, митрополит Калужский и Боровский Климент, президент православного кинофестиваля монахиня София (Ищенко), а также режиссеры, артисты, операторы, продюсеры и жители Обнинска.

«Пятнадцать лет — это серьёзный этап, возраст зрелости. За эти годы фестиваль доказал свою востребованность и жизнеспособность. Это, действительно, уникальное событие. Президент России уделяет большое внимание теме семейных ценностей. В послании Федеральному собранию этого года значительная часть была посвящена именно теме семьи, сбережению и приумножению нашего народа. Это обсуждается и в ходе дискуссий при рассмотрении поправок в Конституцию России. Очень многие говорят, что нужно зафиксировать: что же такое семейные ценности и семья в российском понимании этих слов. Ваш кинофестиваль формулирует как раз эти понятия на языке киноискусства. Для современного поколения это особенно важно», — сказал Щеголев.

Почётными грамотами министерства культуры Калужской области были награждены ответственный секретарь Союза кинематографистов Российской Федерации Михаил Калинин, народная артистка РФ Валентина Теличкина и президент кинофестиваля «Встреча» монахиня София (Ищенко).