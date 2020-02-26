Новосибирск, 26 февраля, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал работу центра амбулаторной онкопомощи, который с 2019 года работает на базе Городской клинической больницы №2 в Новосибирске. Как отметили в региональном правительстве, центр — принципиально новое звено онкологической службы, мощный комплекс, который позволяет максимально быстро поставить диагноз, определить тактику лечения и дать направление в онкодиспансер.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал работу центра амбулаторной онкопомощи

В выездном совещании участвовали министр здравоохранения области Константин Хальзов, главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский. Участники обсудили, в том числе, дальнейшее развитие сети ЦАОПов в регионе.

Центр онкопомощи на базе ГКБ №2 — один из первых в области. Он был создан в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Главный врач больницы Любовь Шпагина доложила губернатору о работе центра. Сегодня в нём оказывают онкопомощь жителям Дзержинского района Новосибирска и части Новосибирского района.

Центр — самодостаточное подразделение. В нём есть все возможности для постановки диагноза: УЗИ, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, биопсия и др. На базе ЦАОПа фактически создан большой лабораторный кластер, где можно провести необходимые исследования.

Внедрение цифрового контура в здравоохранении региона, использование в работе ЦАОП телемедицинских технологий позволило сократить сроки ожидания консультаций, проведения консилиумов врачей онкологов и начала специализированной терапии.

Главный результат работы — сокращение сроков постановки диагноза. Если раньше на прохождение всех необходимых диагностических процедур требовался 51 день, то теперь длительность сократилась более чем в три раза.

«Мы достигли такой оперативности, что с момента обращения к участковому врачу и до момента подтверждения или исключения диагноза проходит 14, максимум 15 дней», — отметил Андрей Травников.

Пациент посещает поликлинику не более четырёх раз за весь период диагностики.

По словам губернатора, самое главное — что удалось обеспечить повышение не только качества и скорости проведения диагностики, но и уровня комфорта оказания медицинской помощи пациентам.

Благодаря центрам онкопомощи удалось разгрузить Новосибирский областной онкодиспансер. Оптимизация работы с пациентами позволяет выявлять всё большее количество заболеваний уже на ранних — I и II — стадиях заболевания.

Отметим, что в ЦАОПе на базе ГКБ №2 удельный вес злокачественных новообразований, выявленных впервые, на ранних стадиях за 2019 год составил 59,9%.

Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году в Новосибирской области начнут работать 16 подобных центров. Сейчас, кроме центра амбулаторной онкопомощи в ГКБ №2, это центр в ГБУЗ НСО «ГКБ №1» (в том числе для жителей Мошковского, Болотнинского, Колыванского районов). Начали принимать пациентов в центрах на базе Ордынской ЦРБ, «Городской клинической больницы №11». В 2019 году обследование в ЦАОПах прошли 826 человек, 65 начали получать химиотерапевтическое лечение. В 2020 году планируется открытие центров в Искитимском, Татарском и Карасукском районах.

В 2019 года на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» направлено 840 млн рублей, приобретено 179 единиц медицинского оборудования. В 2020 году запланировано переоснащение ряда медицинских организаций.