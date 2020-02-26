Ярославль, 26 февраля, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Назначен новый заместитель председателя правительства Ярославской области, курирующий социальную сферу. Им стал Анатолий Гулин, являющийся помощником министра здравоохранения России. Об этом корреспонденту ИА сообщил источник, близкий к органам власти региона.

Правительство Ярославской области

Анатолий Гулин работал в Мордовии врачом в Саранской городской клинической больнице, заместителем главного врача и главврачом Атюрьевской центральной районной больницы. В 2003—2010 годах был главврачом Мордовской республиканской клинической больницы, министром здравоохранения Мордовии. В 2012 году возглавил департамент медицинской профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ. Затем департамент был реорганизован, а Анатолий Гулин стал помощником министра.

На этом посту Гулин сменил Игоря Селезнева, который покинул правительство недавно, согласно официальной версии, «в связи с переходом на другую работу». Неофициальной причиной назывались многочисленные проблемы в ярославском здравоохранении.