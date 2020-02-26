Красноярск, 26 февраля, 2020, 07:17 — ИА Регнум. В красноярских пабликах в социальных сетях появились скриншоты сообщений о «минировании», которые разослали по городским школам. Уточняется, что именно эти письма вызвали волну эвакуации утром 26 февраля.

Скриншот со страницы паблика «Я живу в Красноярске», Vk.com Сообщение от лжеминёров, разосланное по школам Красноярска

«Наш отряд разместил заряд с таймером, который содержит трёххлористый фосфор, в двух школах города», — говорится в анонимном послании от лжеминёров.

Также сообщается, что собственники одной из федеральных сетей супермаркетов должны «исполнить свои обязательства», иначе «все детки будут ликвидированы».

При этом паблик «Я живу в Красноярске», разместивший скриншот письма от лжеминёров, уточняет, что указанной сети супермаркетов в Красноярске нет. И о каких обязательствах идёт речь, непонятно. Тем не менее, детей из красноярских школ эвакуируют именно из-за этих писем.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 февраля по городам Сибири и Дальнего Востока прокатилась волна «лжеминирований». Известно, что эвакуируют школы Красноярска, Новосибирска, Улан-Удэ, Хабаровска.