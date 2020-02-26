Красноярск, 26 февраля, 2020, 06:31 — ИА Регнум. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил на предложение губернатора Красноярского края Александра Усса сделать его почётным гражданином Красноярска.

Скриншот страницы Сергея Шнурова в Instagram Сергей Шнуров ответил на предложение Александра Усса стать почётным жителем Красноярского края

«Жил я раньше без почёта:

Песни пел, стихи писал,

«Да и щас пишу я чё-та,

За трамвай плачу я сам.

В Красноярске, выше крыши

Чёрная река течёт.

Гражданам, что гарью дышат,

Не поможет мой почёт», — пишет Шнуров на своей странице в инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM).

Певец также подчеркнул, что с красноярцами он «на одном корабле».

«Так проблемы не решают,

Так уводят от проблем», — заключил Шнуров.

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Напомним, 25 февраля в Красноярске с рабочим визитом по приглашению краевых властей побывала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. На пресс-конференции в этот день Усс прокомментировал стихи Шнурова о «чёрном небе» Красноярска.

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Губернатор заявил, что относится к Шнурову «не без юмора» и поддерживает его творчество про Красноярск. Он также сказал о готовности присвоить Сергею Шнурову «звание почётного жителя Красноярска с правом бесплатного проезда на трамвае».

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Как сообщало ИА REGNUM, Красноярск — город с серьёзными экологическими проблемами. Периодически над красноярском опускается густой смог, объявляются неблагоприятные метеоусловия. Такие периоды горожане называют режимами «чёрного неба». В сложившейся ситуации экологи винят промышленные, тепловые предприятия и транспорт.