Калуга, 25 февраля, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев 25 февраля возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Admoblkaluga.ru Полпред президента в ЦФО вручил медали калужским ветеранам войны

В здании администрации области полпред президента вручил пяти жителям области — ветеранам войны — медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». В числе награжденных — Михаил Михайлович Казаков (воевал на Прибалтийском фронте, был трижды ранен, дошел до Риги), Алексей Алексеевич Иванов (воевал на Сталинградском фронте, был тяжело ранен, дошел до Польши), Василий Федорович Богатырёв (после окончания Тульского пулемётного училища воевал под Смоленском, был трижды ранен), Николай Петрович Назымок (воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах, участвовал в разгроме Гдыне-Данцигской группировки фашистских войск, входящей в состав группы армий «Висла», был трижды ранен), Иван Иванович Бушин (в 18 лет был призван в саперный полк, принимал участие в разминировании мостов и других объектов в Бресте и Минске, после войны обезвреживал боеприпасы на территориях Молдавии, Венгрии и Закарпатья).

От имени президента Российской Федерации Игорь Щеголев поздравил ветеранов с предстоящим 75-летием Великой Победы, пожелал им доброго здоровья и бодрости духа.