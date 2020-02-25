Калуга, 25 февраля, 2020, 18:32 — ИА Регнум. В Калужской области 27-летнему бывшему оперуполномоченному оперативного отдела исправительной колонии № 3 регионального УФСИН России вынесли приговор за получение взятки. Его приговорили к четырём годам лишения свободы, сообщили корреспонденту ИИА REGNUM 25 февраля в калужском региональном следственном управлении СК России.

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В 2019 году сотрудник колонии по договоренности с осужденным пронёс для него на территорию исправительного учреждения четыре мобильных телефона. За оказанную незаконную услугу сотрудник получил от осужденного денежное вознаграждение.

Преступление выявлено в ходе оперативных мероприятий, проводимых подразделением собственной безопасности областного УФСИН. После установления факта незаконных действий сотрудник был уволен.