Врио главы Калужской области поручил провести учёт воинских захоронений
Калуга, 25 февраля, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша инициировал наведение порядка в учёте воинских захоронений на территории региона. Об этом 25 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам рабочего совещания с региональными министрами и руководителями структурных подразделений областного правительства.
В настоящее время выявлен ряд несоответствий данных геопортала Калужской области и реального расположения воинских захоронений. Есть случаи, когда памятные знаки устанавливали без привязки к координатам. К решению данной проблемы на территории области подключился Общероссийский народный фронт. По словам руководителя регионального исполкома ОНФ Дмитрия Афанасьева, эксперты и активисты народного фронта работают над уточнением реестра воинских захоронений. Основными источниками информации являются Книга Памяти, Реестр воинских захоронений, геопортал Калужской области и архивные данные.
Врио калужского губернатора Владислав Шапша акцентировал внимание областного правительства на том, что нельзя допускать поводов для распрей по этой теме.
Глава региона поручил разобраться со всеми спорными вопросами, возникающими в ходе подготовки к празднованию юбилея Победы, в том числе и с уточнением мест захоронений павших воинов. В 2020—2022 годах в Калужской области за счет субсидии из федерального бюджета планируется проведение ремонтных работ на мемориалах воинских захоронений на сумму свыше 100 млн рублей.