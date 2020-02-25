Ярославский депутат сравнил коллег с проститутками
Ярославль, 25 февраля, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский сравнил своих коллег по муниципалитету из оппозиционных партий с «девушками с пониженной социальной ответственностью». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Петровский написал об этом на своей странице в Facebook в связи со стратегической сессией «Конкурентоспособность города Ярославля». Депутату не понравилось, что на мероприятие не пришел никто из оппозиционных фракций.
Фразеологизм «девушки с пониженной социальной ответственностью» для обозначения продажных женщин в современную русскую речь ввел Владимир Путин, комментируя возможную встречу Дональда Трампа в Москве с проститутками. Коллеги депутата из оппозиционных фракций пообещали, что не оставят оскорбление без внимания. При этом они не исключают, что нападки могут исходить не от самого Петровского.
Председатель муниципалитета Артур Ефремов заявил о недопустимости подобных высказываний.
Ефремов также пообещал отреагировать на слова депутата. Дмитрий Петровский был избран от партии «Единая Россия», но после был исключен из фракции. Официальным поводом стало резкое общение народного избранника в социальных сетях.