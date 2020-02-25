Курган, 25 февраля, 2020, 16:42 — ИА Регнум. В правительстве России проводится работа над уменьшением числа способов государственных закупок с десяти до трёх. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совете по стратегическому развитию Курганской области 25 февраля 2020 года.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Михаил Мишустин отметил, что у него самого есть множество вопросов к закону о государственных закупках 44-ФЗ, в которых сейчас «форма проведения торгов оказывается важнее содержания и результата». По изменению в контрактной системе даны поручения главе Минфина Антону Силуанову.

«Мы должны по сути смотреть, если хотите, в корень, кто из подрядчиков, конечно же, будет способен соответствующим образом выполнить все необходимые работы», — цитирует Михаила Мишустина ТАСС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин работает сегодня, 25 февраля, в Кургане.