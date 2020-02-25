Ярославль, 25 февраля, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Ни один департамент правительства Ярославской области не согласовал проект генерального плана городского округа Переславля-Залесского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Письмо об отказе в согласовании за подписью заместителя председателя правительства региона Виктора Неженца размещено на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП).

Переславль

Проект генплана проходит процедуру согласования с федеральными и региональными ведомствами. Их отзывы размещаются на сайте ФГИС ТП. На прошлой неделе представители администрации Переславля на заседании Общественной палаты доложили, что уже получены первые согласования — от Росатома и от Министерства науки и высшего образования РФ. Однако затем последовал отказ от правительства Ярославской области. Претензии к проекту изложены больше чем на 20 листах. Каждый департамент правительства прислал свой перечень замечаний. В проекте Генерального плана Переславля-Залесского допущены грубейшие ошибки, на которые и указало правительство региона.

Так, например, департамент имущественных и земельных отношений указывает, что из проекта Генплана ошибочно были исключены земли водного фонда, а также отсутствует обоснование включения земельных участков в границы населенных пунктов. Между тем, только перечень таких участков общей площадью в сотни гектаров занимает больше страницы. Отсутствие социально-экономического обоснования увеличения площадей населенных пунктов также является одной из главных претензий к проекту генплана со стороны общественности Переславля-Залесского.

Департамент дорожного хозяйства отмечает, что в Генплане не отмечены технические категории дорог областной собственности, а также не показаны границы придорожных полос. Планируемые места строительства объектов дорожного сервиса и автовокзала указаны ориентировочно, что не позволяет определить возможность их присоединения к дорожной сети.

Департамент лесного хозяйства указывает на целую серию ошибок или намеренного искажения информации об участках лесного фонда. Часть участков лесфонда отражена как земли сельхозугодий, отсутствуют границы целого ряда лесных кварталов. Большинство таких кварталов входят в земельные участки, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Также департамент лесного хозяйства отмечает, что в границы ряда населенных пунктов включены земли лесного фонда, что недопустимо.

Департамент охраны окружающей среды и природопользования требует актуализировать и отразить в проекте Генплана сведения о санитарных зонах охраны источников питьевого водоснабжения, сведения о границах особо охраняемых природных территорий. Также департамент указывает на недопустимость включения в границы населенных пунктов участков в береговой полосе водных объектов, таких, как реки Сольба, Кубрь, Нерль, Мурмиш и другие.

Перечень замечаний к генплану представили также департаменты охраны объектов культурного наследия, ЖКХ, строительства. В целом правительство Ярославской области рекомендует главе Переславля Валерию Астраханцеву продолжить работу над проектом генплана в рамках согласительной комиссии. Сроки такой доработки пока неизвестны.

Отсутствие генплана парализовало строительную деятельность на части территории Переславля. В том числе из-за этого не может возобновиться строительство завода Роснано, о котором ранее заявлял губернатор Дмитрий Миронов. Необходимость принять новый документ возникла после слияния города Переславля и Переславского района.