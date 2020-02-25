Киев, 25 февраля, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, когда ему ставят конкретную задачу, он «как дрессированный пес».

Владимир Зеленский

Об этом он заявил на большом совещании работников угольной отрасли сегодня, 25 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

На совещании речь зашла о жалобе от работников ряда обогатительных фабрик относительно пятимесячной невыплаты зарплат. В таком положении дел обвинили владельца предприятий, бизнесмена Виталия Кропачева.

«Кропачев — он аферист? Услышал… Потом вы сказали — Насалик (бывший министр энергетики и угольной промышленности). Его туда же? Информацию передам, пусть правоохранительные органы разбираются», — заявил Зеленский.

В целом президент считает, что одной из насущных проблем энергетики является как раз задолженность по выплате заработной платы горнякам государственных шахт и она должна быть погашена в ближайшие месяцы.

«Поэтому очень прошу в ближайшие два месяца — март, апрель — полностью закрыть все долги перед шахтерами. Если не будем это закрывать и пропустим хоть сутки, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату в эти месяцы», — подчеркнул глава Украины.

По его информации, задолженность перед шахтерами на государственных предприятиях уже составляет более 1 млрд гривен.

ИА REGNUM напоминает, что в начале февраля, в ходе визита во Львовскую область, Зеленский уже обещал местным шахтерам решить проблемы угольной отрасли и погасить задолженности по зарплатам. Тогда он заявил, что в стране осталось более 50 шахт, на которых работают 67 тыс. человек, а, если учитывать семьи, — получится 200 тыс. человек.

«Никто никого не выкидывает. Вы должны понимать: мы нормальная власть, нормальные люди», — подчеркнул он.

Также Зеленский заявил, что правительство должно разработать план реформы отрасли, потом эти документы будут обсуждаться с обществом и шахтерами.