Курган, 25 февраля, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Повышение доходов населения и увеличение темпов роста экономики являются для российского правительства ключевыми задачами. Об этом заявил 25 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он отметил, что на решение этих задач правительство направляет сейчас все усилия. Увеличение доходов и наращивание темпов экономического роста позволит получить широкий эффект и по другим направлениям, включая образование, науку, инновации, бизнес и социальную сферу.

Правительство выполняет все задачи, поставленные президентом РФ, в их числе и те, что указаны в национальных проектах и национальных целях, добавил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин назвал главным индикатором успешности национальных проектов продолжительность жизни российских граждан.

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