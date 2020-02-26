Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941 — 1945 гг.

Москва, 26 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941 — 1945 гг. 26 февраля: в 1944 году советские части форсировали Днепр.

В 1943 году завершилась Харьковская наступательная операция войск Воронежского фронта, бои в ходе которой принимали всё более ожесточенный характер. Красноармейцы продолжали теснить противника, шаг за шагом занимая населённые близлежащие пункты. Гитлеровцы вынуждены были отходить, однако с каждым днём усиливали сопротивление. Немцы часто переходили в контратаки.