Санкт-Петербург, 25 февраля, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Историки представили в Петербурге доклад «Прибалтийский след на Северо-Западе России 1941−1944 гг.: преступления военных и парамилитарных формирований», в котором просуммированы современные исторические исследования и архивные изыскания, связанные с военными преступлениями пособников фашистов в годы Великой Отечественной войны. Доклад издан в серии исторических докладов Российской ассоциации прибалтийских исследований.

Эстонские легионеры СС

Появлению этого доклада предшествовало рассекречивание центральным архивом ФСБ России ряда важных документов, которые проливают свет на события тех лет и вскрывают важные факты, о которых советские годы пытались забыть. Речь идёт о преступлениях военных и полувоенных формирований, которые создавались в прибалтийских странах, в частности Эстонии и Латвии.

«В Советском Союзе после сталинской эпохи был взят курс на то, чтобы не акцентировать внимание на том, что в Великую Отечественную войну русские воевали с русскими, эстонцы с эстонцами, а латыши с латышами <…> В органах не рекомендовалось обращаться к тяжелым вопросам совместной истории, в частности, если о преступлениях немцев рассказывать можно было, то сюжеты, связанные с коллаборационизмом, были непоощряемы», — отметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич.

По его словам, только благодаря некоторым исключениям, которые были допущены советскими властями, современным ученым удалось вскрыть целый пласт утаиваемых нелицеприятных событий, произошедших в годы войны на территории Ленинградской области, которая тогда включала в себя и нынешние земли Новгородской и Псковской областей.

«В последнее время неоднократно доводилось слышать, что основную ответственность за Вторую мировую войну несёт Советский Союз, а мы (РФ), как продолжатели СССР, и есть виновники. Тут стоит посмотреть, кто нас обвиняет. И выясняется, что в развязывании войны нас обвиняют те страны и политический класс тех стран, которые в значительной степени добровольно коллаборировали с фашистским режимом и совершали преступления не только на своей территории, но и на территории РСФСР, советской Украины и советской Белоруссии», — подчеркнул профессор.

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Говоря об этом, указывает историк, нужно обратить внимание на два важных факта. В ряде случаев военные преступления совершались на добровольной основе, а также полицейскими батальонами и формированиями СС, укомплектованными жителями прибалтийских стран. Эти действия напрямую подпадают под решение Нюрнбергского трибунала, упоминать который в современных Эстонии и Латвии очень не любят, поскольку это сразу дезавуируют все претензии Таллина и Риги как к современной, так и к советской Москве.

«Люди, которые стреляли в спину уходящей в июне 41-го Красной армии, не выпуская из рук оружия или дубин и палок, сразу же взялись за уничтожение евреев. Затем эти же люди поступали в полицейские формирования, несли охрану разного рода лагерей и изоляционных пунктов и затем поступали в полицейские батальоны, которые принимали участие в зверствах на территории Ленинградской области, после чего из этих же батальонов формировались войска СС», — отметил Николай Межевич.

Говоря о содержании доклада, историк упомянул несколько важных моментов из показаний людей, которые были живы на тот момент, когда создавались архивные дела. Согласно раскрытым данным, на оккупированную территорию тогдашней Ленинградской области приходили разные люди, даже испанцы, и о последних очевидцы вспоминали хоть и с негативом, но по-разному — «Отнимали продукты, ели кошек, но в общем старались избегать массовых внесудебных репрессий». При этом общее утверждение переживших оккупацию местных жителей было таким, что страшнее немцев были каратели из Эстонии и Латвии.

«Поэтому мы сегодня не можем молчать, уходить от обсуждения тех вопросов, которые ставят перед нами в Таллине и Риге. Нам предлагают поговорить о войне, давайте поговорим. Мы будем говорить, писать и рассказывать о ваших преступлениях на нашей территории», — заключил Межевич.

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В свою очередь, руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей процитировал ряд фрагментов из принятой 29 октября 1998 года Сеймом Латвии «Декларации о латышских легионерах во Второй мировой войне». В этом парламентском политическом документе говорится, что некоторая часть граждан Латвии действительно вступила в легион СС добровольно, «но это произошло потому, что СССР в 40−41 годах осуществлял в Латвии геноцид».

Таким образом, как отметил эксперт, продолжая зачитывать выдержки из документа, в Риге утверждают, что, вступая в легион, некоторые граждане Латвии якобы считали, что защищают себя и свои семьи от новых репрессий со стороны СССР.

«Далее в этой декларации безапелляционно утверждается, что «целью призванных и добровольно вступивших в легион воинов была защита Латвии от установления сталинского режима». Якобы они никогда не участвовали в гитлеровских карательных акциях против мирного населения, а латышский легион, так же как и финская армия, воевал не против антигитлеровской коалиции, а только против одной из стран участниц — СССР, у которой в отношении Финляндии и Латвии была агрессия», — закончил цитировать латвийский документ Владимир Симиндей.

Он подчеркнул, что эта декларация была издана в качестве «защиты от посягательств на честь и достоинство латышских воинов» в Латвии и за ее пределами. Однако о реальных поступках граждан Латвии, которые вступали в полицейские батальоны и постепенно вливались в войска СС, красноречиво свидетельствуют рассекреченные документы, попавшие в представленный доклад.

К примеру, в него включен текст допроса одного из военнопленных — гауптштурмфюрера СС Валерия Кирштейнса. Этот человек был довольно осведомлён и во время допроса дал представление о технологии соучастия латышских легионеров в преступлениях против мирных жителей прифронтовой полосы. Кроме того, он раскрыл общие аспекты организации контроля нацистов над захваченной ими территорией Северо-Запада, а также их преступных действий на землях Ленинградской и Новгородской областей.

«Значительная часть документов публикуется впервые. Они позволят получить представления о тех ужасах, с которыми сталкивалось мирное население, а также увидеть особую мотивированность карателей из Эстонии и Латвии», — резюмировал Симиндей.

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По мнению историков, доклад «Прибалтийский след на Северо-Западе России 1941−1944 гг.: преступления военных и парамилитарных формирований» по-настоящему важен, в частности он проливает свет на страшные события, которые произошли около посёлка Жестяная Горка. В годы войны это была Ленинградская область, сейчас она относится к Новгородской.

В 2019 году на территории вблизи поселения были обнаружены захоронения с тысячами тел убитых мирных жителей и военнопленных. Медико-криминалистическая экспертиза установила, что погибшие — жертвы карательных операций в 1942—1943 годах. Речь идёт о примерно четырех тысячах погибших советских граждан. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 357 УК РФ («Геноцид»).

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«Полученные данные, часть из которых опубликована в докладе, свидетельствуют о том, что это работа латышских карателей. Поэтому это не вопрос далекой истории, а современного правового поля», — подытожил Николай Межевич.