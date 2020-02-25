В Совете Федерации 25 февраля проходит встреча с главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым. Мероприятие запланировано в формате «открытого диалога»: сенаторы задают актуальные вопросы, министр — отвечает. Подробности — в трансляции ИА REGNUM [[[picture1]]]

Обложка. Владимир Якушев. Дарья Антонова ИА REGNUM

16:05 25.02.2020 В Совете Федерации начинается встреча с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым в формате «открытого диалога». Встречу начинает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

16:06 25.02.2020 Матвиенко поздравила Якушева с переназначением на пост министра и пожелала ему удачи в работе. Она отметила конструктивную работу ведомства с Совфедом.

16:07 25.02.2020 Жилщный вопрос актуален для каждого региона РФ, поэтому на встрече министра с Совфедом сегодня аншлаг — Матвиенко.

16:08 25.02.2020 Матвиенко напоминает поручение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — объему жилищного строительства к 2024 году должны вырасти в 1,5 раза. Это очень непростая задача.

16:08 25.02.2020 При увеличении темпов строительства необходимо обеспечить качество возводимого жилья. Сегодня оно оставляет желать лучшего — Матвиенко.

16:09 25.02.2020 Ипотека становится одним из главных факторов, который способствует улучшению жилищных вопросов граждан, но ставка по ипотеке сегодня превышает инфляцию уже в три раза. Совфед будет пристально следить над снижением показателя — Матвиенко.

16:10 25.02.2020 В вопросе информированности необходима качественная национальная пропаганда, чтобы граждане могли понимать, какими условиями и льготами по ипотеке они могут воспользоваться — Матвиенко.

16:12 25.02.2020 Переход на счета эскроу привели к сложностям у малых и средних застройщиков в регионах — у них нет доступа к банковскому финансированию. Необходимо продумать эффективные условия для того, чтобы они не уходили с рынка — Матвиенко.

16:13 25.02.2020 Матвиенко: Для выполнения целей нацпроекта по жилью необходимо модернизация в сфере строительной промышленности и изготовления стройматериалов.

16:14 25.02.2020 Одна из основных проблем в области ЖКХ — аварийное жилье. Необходимо продумать шаги для того, чтобы реализовать переселение граждан из такого жилья, а также быть готовым к тому, что с каждым годом такого жилья будет становится больше — Матвиенко.

16:15 25.02.2020 Матвиенко: В Год 75-летия Победы в Великой отечественной войне каждый ветеран должен быть обеспечен жильем. Вопрос следует в этом году закрыть — Матвиенко.

16:16 25.02.2020 Слово предоставляется министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву. Он начинает выступление с отчета за 2019 год.

16:17 25.02.2020 По итогам 2019 года показатель ввода жилья вырос на 6,1%. Это положительная тенденция впервые с 2015 года — Якушев.

16:18 25.02.2020 Все субъекты РФ должны вырасти линейно в вопросе ввода объемов жилья — Якушев.

16:19 25.02.2020 В стадии строительства сегодня 101 млн квадратных метров жилья — Якушев.

16:20 25.02.2020 Проекты, которые достраиваются по старым правилам, без использования счетов эксроу, должны быть завершены в течение двух лет — Якушев.

16:21 25.02.2020 Необходима серьезная работа, чтобы банки активно включались в проектное финансирование строительство — Якушев.

16:21 25.02.2020 Созданная информационная система позволяет видеть все проблемные объекты в любом регионе РФ — Якушев.

16:22 25.02.2020 «Обманутыми дольщиками» остаются порядка 133 тыс. граждан — Якушев.

16:24 25.02.2020 Якушев: В 2019 году РФ должна получить 166 баллов по индексу благоприятной городской среды. В 2018 году было 163 балла, максимальный показатель — 360.

16:25 25.02.2020 Важный показатель сегодня — участие граждан, старше 14 лет, в участии обеспечения благоустройства определенных территорий, — Якушев. Он отмечает, что это объединяет граждан, особенно в небольших городах.

16:27 25.02.2020 10 тыс 616 дворов по итогам 2019 года было благоустроено — Якушев.

16:28 25.02.2020 На 1 января 2020 по программе переселения из аварийного жилья было расселено более 49 тыс. граждан — Якушев.

16:29 25.02.2020 Планы на 2020 год амбициозные — необходимо расселить порядка 1 млн квадратных метров аварийного жилья — Якушев.

16:31 25.02.2020 Владимир Якушев завершает выступление.

16:31 25.02.2020 Валентина Матвиенко отмечает позитивные результаты в работе министерства.

16:34 25.02.2020 Вопрос Якушеву задает член Совфеда от Костромской области Николай Журавлев. Его интересует вопрос масштабной реновации и ее распространение на все регионы РФ.

16:34 25.02.2020 Якушев — Журавлеву: Распространить реновацию на все регионы за счет бюджетных средств сегодня крайне сложно.

16:36 25.02.2020 Якушев предлагает не использовать юридический термин «изъятие» при переселении граждан, так как это слово их пугает.

16:36 25.02.2020 Якушев напоминает, что «изъятие» может проходить только по рыночной оценке жилья.

16:38 25.02.2020 Матвиенко предлагает подготовить проект закона, который не позволит мошенникам пользоваться лазейками закона при расселении граждан из аварийного жилья.

16:39 25.02.2020 Вопрос задает член Совета Федерации Олег Мельниченко. Его интересует вопрос модернизации в строительстве.

16:41 25.02.2020 Якушев: Те нормативно-технические документы, которые сегодня устарели, министерство переписывает с тем, чтобы обеспечить новые технологии в строительстве.

16:42 25.02.2020 Вопрос задает член Совфеда Инна Святенко. Ее интересует вопрос обеспечения детей-сирот жильем — в очереди сегодня стоят более 190 тыс. граждан.

16:43 25.02.2020 Якушев: Очередность детей-сирот, которые ждут жилья, будет урегулирована с помощью законопроекта, который обсуждается в правительстве.

16:45 25.02.2020 Якушев: То, что касается вопроса детей-сирот и строительства жилья для них — социальная проблема, оно должно оставаться в ведении Минпросвещения. Минстрой РФ остается при этом главным распределителем бюджетных средств и будет следить за строительством. Финансированием вопроса занимается Минфин.

16:47 25.02.2020 Матвиенко: Детей-сирот не интересует, кто в правительстве отвечает за жилье, они идут в суд, чтобы получить то, что им полагается по закону. Бывший глава правительства Дмитрий Медведев обещал решить вопрос в течение пяти лет — Совфед надеется на преемственность в этом вопросе.

16:48 25.02.2020 Матвиенко: Стыдно, что очередь детей-сирот на получение жилья растет. Нужна дорожная карта по этому вопросу по каждому субъекту РФ, чтобы понять уровень необходимый дотаций.

16:51 25.02.2020 Вопрос задает член Совфеда Андрей Шевченко. Его интересует, планируется ли изменения правил распределения бюджетных средств. а именно субсидий, между регионами в рамках федеральных проектов по комфортному жилью? Якушев: Такой вопрос обсуждается и разрабатывается.

16:56 25.02.2020 Вопрос задает член Совфеда Аркадий Чернецкий. Его интересует проблема обеспечение коммунальной и социальной инфраструктурой земельных участков и работа министерства в этом вопросе.

16:58 25.02.2020 Якушев: Мы активно работаем над тем, чтобы при строительстве жилья обеспечивать необходимую коммунальную и социальную инфраструктуру. К проектам уже присоединяются Россети и Газпром. При каждой корректировке бюджета и формировании бюджета на очередную трехлетку Минстрой поднимает этот вопрос.

17:00 25.02.2020 Вопрос задает член Совфеда Сергей Калашников. Он уточняет вопрос использования гражданами бытового газа в баллонах без предохранителей. Минэнерго, Минстрой и МЧС ранее ответили Калашникову, что этот вопрос не в их компетенциях, а ситуация небезопасная и такие баллоны достаточно часто взрываются.

17:01 25.02.2020 Якушев заявил Калашникову, что возьмет под особый контроль вопрос использования гражданами газовых баллонов без предохранителей. Валентина Матвиенко поблагодарила его за такой ответ.

17:03 25.02.2020 Член Совфеда Федерации Александр Акимов уточняет вопрос ценообразования в Арктической зоне, а также вопрос сейсмически опасных регионов.

17:05 25.02.2020 Якушев: На программу в сейсмически опасных регионах выделено порядка 4 млрд рублей. В вопросе ценообразования в Арктической зоне в министерстве наметились сдвиги, проблема решается.

17:07 25.02.2020 Вопрос задает член Совфеда Александр Башкин. Его волнует вопрос показателей по вводу жилья, в частности, в Астраханской области, так как у граждан нет возможности купить не то, что новое жилье, а уже построенное. Возможно, следует пересмотреть показатели. Матвиенко также просит Якушева «развеять пессимизм» о том, что цели нацпроекта по жилью к 2024 году нереализуемы.

17:08 25.02.2020 Якушев: Президент РФ ранее отметил, что показатели нацпроектов меняться не будут. Наша задача — найти ресурсы и возможности, чтобы их реализовать в том объеме, в котором необходимо.

17:15 25.02.2020 Валентина Матвиенко в качестве решения вопросов «лишнего» жилья, который поднял Башкин, предлагает привлекать бизнес — например, превращать построенное и неиспользованное жилье в наемное или решать вопрос другими способами, но не сокращать строительство.

17:20 25.02.2020 Участники встречи обсуждают вопрос домов блокированной застройки. Якушев напоминает, что на расселение граждан из аварийного жилья предполагается выделить 431 млрд рублей — в основном, из федерального бюджета. И речь идет о многоквартирных домах, «двухэтажных бараках», а не о домах блокированной застройки — их Минстрой считает индивидуальным строительством, а не многоквартирными домами. Но вопрос также следует решать.

17:22 25.02.2020 Якушев предлагает вернуться к вопросу домов блокированной застройки и их расселению после достижения основных показателей нацпроекта. Возможно, 2020 год будет показательным и затем можно будет обсуждать увеличение финансирования, чтобы расселить и граждан из таких домов.

17:24 25.02.2020 Валентина Матвиенко: Необходимо спросить у губернатора Сахалина, который пребывает в «местах не столь отдаленных», почему не были переселены граждане из аварийного жилья, которые живут в «бараках», которые строили японцы.

17:33 25.02.2020 Вопрос задает член Совфеда Сергей Лукин. Он уточняет вопрос выделения банками средств на строительство инженерных коммуникаций, так как в рамках счетов эскроу банки выдают средства только на жилые объекты.

17:33 25.02.2020 Якушев: Вопрос с банками обсуждается, но решить его удастся только в отношении внутриплощадочных схем.

17:35 25.02.2020 Минстрой намерен «цивилизовано прописать» механизмы изъятия неиспользуемых промышленных площадок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, об этом сообщил глава Минстроя Владимир Якушев в Совфеде. Об этом: Минстрой вернется к механизмам изъятия участков под застройку

17:36 25.02.2020 Вопрос задает член Совфеда Юрий Важенин. Он предлагает разрешить муниципальным образованиям эскроу счета для строительства жилья в рамках расселения аварийного жилья

17:37 25.02.2020 Якушев — Важенину: Мы поддерживаем идею дать муниципалитетам доступ к эскроу-счетам. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывается.

17:41 25.02.2020 Вопрос задает представитель Марий Эл Константин Косачев. Республика входит в десятку регионов с наихудшими показателями социально — экономического развития и Владимир Якушев назначен куратором республики.

17:42 25.02.2020 Глава Минстроя Владимир Якушев нашел резервы для реновации в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля. По его мнению, в понятие реновации жилого фонда может быть вложен более широкий смысл, включающий развитие промышленных зон в стране. Об этом: Глава Минстроя нашел резервы для российской реновации

17:44 25.02.2020 Якушев: Надо показать и доказать, что команда Марий Эл и другие регионы со сложной экономической ситуацией, могут использовать средства не на финансирование ежедневных трат, а на улучшение социально-экономического положения региона. Тогда можно будет обсуждать вопрос увеличения финансирования.

17:46 25.02.2020 Вопрос задает член Совфеда Ирина Рукавишина. Она уточняет мнение Минстроя об ответственности за нарушение правил и норм благоустройства дворов и городов. Якушев: Мы не возражаем.

17:48 25.02.2020 Вопрос задает член Совфеда Мохмад Ахмадов. Его волнует вопрос граждан, которые стоят в очереди за жильем, и увеличение финансирования этого направления. Якушев: Финансирование сегодня предусмотрено в том объеме, в котором бюджет себе его позволить.

17:49 25.02.2020 Вопрос о сроках создании цифрового строительного классификатора задает член Совфеда Дмитрий Кузьмин.

17:50 25.02.2020 Якушев: Правительство подготовит постановление о создании строительного классификатора до 20 декабря 2020 года.

17:55 25.02.2020 Вопрос о сроках принятия и порядке определения водоотведению на общедомовые нужды в так называемых «хрущевках», где фактически невозможно такое водоотведение, задает член Совфеда Валерий Усатюк. Якушев: Вопрос уже урегулирован. Граждане не должны нести расходы за услуги, которые они не получают. Если существуют такие проблемы, нужно подключать жилищные испекции. Министр просит Совфед предоставить список проблемых субъектов.

17:57 25.02.2020 Вопрос задает член Совфеда Ольга Хохлова. Она интересуется возможно дифференцированного подхода и повышенного коэффициента при расселении граждан из аварийного жилья.

18:00 25.02.2020 Якушев: Методика определения стоимости квадратного метра в субъектах устарела и ее нужно обновлять. Но регионы также недорабатывают в этом вопросе и предоставляют недостоверные статистические данные, в результате чего Минстрой получает необъективную картину. Регионам необходимо поправить статистику, обсудить вопрос с застройщиками, тогда, возможно, цена квадратного метра будет объективной.

18:02 25.02.2020 Последний вопрос задает член Совфеда Анатолий Широков. Он уточняет меры, которые Минстрой предлагает предпринимать в вопросе развития малых городов.

18:04 25.02.2020 Якушев: Мы взяли пять городов, актуализировали все вопросы теплоснабжения и водоотведения и показали, что в течение пяти лет можно вернуть инвестиции. Если отработать технологическую реализацию, эти пять городов продемонстрируют возможность интересных с экономической точки зрения вложений — опыт можно было бы перенять в другие регионы.

18:06 25.02.2020 Валентина Матвиенко призывает Минстрой взять на свой контроль вопрос модернизации строительной отрасли и изготовления стройматериалов.

18:09 25.02.2020 Сенатор Аркадий Чернецкий предлагает Совфеду обозначить свою позицию по четкой разбивке средств, выделенных на расселение граждан из аварийного жилья. На эти цели выделено более 400 млрд рублей до 2024 года, но основные затраты направлены на 2023−2024 годы. Якушев: Минстрой также настаивает на увеличении финансирования в 2021—2022 годах. По результатам 2020 года правительство будет изучать вопрос.

18:10 25.02.2020 Валентина Матвиенко завершает дискуссию и благодарит Владимира Якушева за обсуждение. По ее словам, в правительство следовало бы всегда назначать людей, которые проработали в регионах.

18:11 25.02.2020 Матвиенко отметила деятельность Минстроя в замене коммуникаций в пяти городах РФ — такой практический подход наглядно продемонстрирует эффективность работы.

18:13 25.02.2020 Валентина Матвиенко: Моя личная позиция, что федеративная страна — и нельзя достраивать объекты по всей стране за счет фонда, который в Москве.

18:15 25.02.2020 Матвиенко: Необходимо изучить вопрос распространения реновации на все регионы и принятия федерального закона о реновации по программе, которая позволит жителям дома участвовать в реновации при голосовании двух третей от всех его жителей.

18:16 25.02.2020 Якушев заявил о том, что Минстрой «нормально относится» к федеральному закону о реновации.

18:18 25.02.2020 Матвиенко: Надо во всех программах в рамках возможности привлекать средства граждан для реализации программы. Это ускорит процедуру строительства и обеспечения граждан жильем.

18:20 25.02.2020 Валентина Матвиенко: Бизнесу следует обратить внимание на аренду, раз граждане не в состоянии покупать жилье. Пусть берут в аренду не на черном рынке, без уплаты налогов, а берут в аренду у государства.

18:21 25.02.2020 Валентина Матвиенко заявила, что члены Совфеда дали Владимиру Якушеву «домашнее задание». Она поблагодарила министра за конструктивное обсуждение и завершила встречу.

18:45 25.02.2020 Инна Святенко задает вопрос Владимиру Якушеву. Цитата из видео (council.gov.ru)