Барнаул, 25 февраля, 2020, 14:18 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю при содействии оперативных сотрудников Управления ФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства и работы генерального директора АО СЗ «Барнаулкапстрой». Из официального сообщения правоохранителей следует, что данные действия осуществлены в связи с тем, что в период с июля по сентябрь 2019 года вышеупомянутое должностное лицо получило около трёх миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Мзда предназначалась за беспрепятственную приёмку работ по договору подряда и строительства.

Цитата из видео Гендиректор «Барнаулкапстрой» помещён под стражу, его обвиняют в коррупции

По ходатайству следователя в отношении директора АО «Барнаулкапстроя» судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено ч. по 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере»).

Напомним, компания «Барнаулкапстрой» осуществляет функции заказчика-застройщика, выполняет весь комплекс организационных работ от подготовки площадки под строительство до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Основной вид деятельности компании — выполнение муниципальных заказов по строительству жилья, школ, детских садов, спортивных сооружений и других объектов.

«Сегодня компания «Барнаулкапстрой» имеет безупречную деловую репутацию на строительном рынке Алтая и обладает редкостным опытом заказчика-застройщика, не имеющего аналога в крае: 59 лет», — сказано на официальном сайте компании.