Ярославль, 25 февраля, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Директор территориального фонда медицинского страхования Ярославской области Антон Кокин покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом фонде.

Duma.yar.ru Антон Кокин

О такой возможности ранее сообщало ИА REGNUM в связи с увольнением заместителя председателя правительства Ярославской области Игоря Селезнева. Как выяснилось, Антон Кокин был уволен в тот же день, что и Селезнев — 21 февраля. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В правительстве Ярославской области и департаменте здравоохранения корреспонденту ИА REGNUM отказались как-либо комментировать отставку Кокина. Директор ТФОМС назначается губернатором.

Увольнение произошло внезапно. Так в повестке дня внеочередного заседания Ярославской областной думы 25 февраля до последнего момента докладчиком значился Антон Кокин, но по факту перед депутатами выступала и.о. директора Людмила Баташова. Вероятно, причиной отставки стала ситуация с недофинансированием ярославских больниц по причине оттока средств ОМС в другие регионы. Эта проблема обсуждалась на заседании думы.

Антон Кокин возглавлял фонд около двух лет. Как и Игорь Селезнев, он прибыл в регион из Москвы.