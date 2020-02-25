Каир, 25 февраля, 2020, 14:01 — ИА Регнум. В Каире сегодня, 25 февраля, в возрасте 91 года ушел из жизни бывший президент Египта Хосни Мубарак. Об этом сообщает портал «Аль-Яум ас-Сабиа».

World Economic Forum Хосни Мубарак

Вместе с тем официальной информации о смерти Мубарака пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Мубарак был свергнут во время так называемой «арабской весны» в 2011 году. После него президентом стал Мухаммед Мурси, он скончался летом 2019 года.

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