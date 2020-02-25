Санкт-Петербург, 25 февраля, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Проект Смольного «Единая карта петербуржца» (ЕКП) за год заметнее всего нарастил популярность среди пожилых людей старше 60 лет. Это следует из данных, предоставленных главой городского комитета по экономической политике Валерием Москаленко, передает 25 февраля корреспондент ИА REGNUM.

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Так, если в июне 2019 года на долю пенсионеров старше 60 лет приходилось 23% держателей карты, то к февралю 2020 года этот показатель вырос до 28%, то есть поднялся на 5%. Процент держателей среди средней возрастной группы от 25 до 60 лет, напротив, упал с 71% до 64%. Популярность же карты среди молодежи выросла только на 2% — с 6% до 8% к настоящему моменту.

Москаленко по-своему интерпретировал эти данные, назвав «активным омоложением держателей». «Можно сказать что карта омолаживается и в какой-то степени приобретает женские очертания», — считает чиновник.

Последнее замечание относится к тому факту, что доля держателей карты среди мужчин сократилась на 10% с июня по февраль — с 42% до 32%.

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Напомним, проект ЕКП стартовал 6 мая 2019 года. Среди партнеров — ВТБ, Сбербанк и банк «Санкт-Петербург».

»Сам ее получил, знаю, что удобно ею пользоваться», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. С учетом поданных заявлений, на февраль 2020 года более 500 тыс. жителей пожелали владеть ЕКП.

Градоначальник призвал развивать проект, учитывая план перевести 75% государственных услуг на электронную платформу.

«Чтобы карта была популярна у горожан, необходимо постоянно предлагать новые услуги. Прошу не забывать о льготных категориях граждан, для них карта должна дать еще больше возможностей и представлять самый широкий функционал», — сказал Беглов.

По словам Валерия Москаленко, горожане используют карту для проезда во всех видах общественного транспорта, посещаюхт поликлиники без паспорта и полиса, пользуются программами лояльности банков, получают скидки в магазинах. Сейчас это возможно в 975 продовольственных магазина, 572 аптеках, 120 кафе и ресторанах, 63 учреждениях культуры, 58 театральных кассах, 90 магазинах для детей и других торговых точках.

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