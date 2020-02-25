В Ярославле открылась «Главная Масленица страны»
Ярославль, 25 февраля, 2020, 13:37 — ИА Регнум. В Ярославле стартовал ежегодный фестиваль «Главная Масленица страны», который в этом году получил со-название «Яркая Масленица». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Торжества начались 24 февраля с традиционного карнавального шествия, которое возглавили «гвардейцы Государыни Масленицы».
Штаб-квартира гвардейцев находится в Резиденции Масленицы, где также хранится и масленичный огонь, который гвардейцы ежегодно проносят во время шествия и торжественно демонстрируют на центральной сцене праздника жителям и гостям города.
Во время шествия гвардейцы пели песни и фотографировались с жителями и гостями города. В течение всей масленичной недели горожан и гостей ждут более 80 разнообразных масленичных забав. В программе — скоморохи, прабабушкины секреты рецептов вкусных блинов, хороводы, блинные батлы, масленичные игрища, метание валенок и сжигание Масленицы.
А у часовни Александра Невского в сквере по улице Андропова проходит традиционная выставка масленичный кукол, которые уже в воскресенье сожгут от Масленичного огня, который под охраной гвардейцев хранится в Резиденции Государыни Масленицы.