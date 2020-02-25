Ярославль, 25 февраля, 2020, 13:37 — ИА Регнум. В Ярославле стартовал ежегодный фестиваль «Главная Масленица страны», который в этом году получил со-название «Яркая Масленица». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Иванов, НОТ «Золотое кольцо» Шествие гвардейцев Государыни Масленицы

Торжества начались 24 февраля с традиционного карнавального шествия, которое возглавили «гвардейцы Государыни Масленицы».

Штаб-квартира гвардейцев находится в Резиденции Масленицы, где также хранится и масленичный огонь, который гвардейцы ежегодно проносят во время шествия и торжественно демонстрируют на центральной сцене праздника жителям и гостям города.

«Уже многие годы в отряд гвардейцев Масленицы набирают добровольцев из числа мужской половины Ярославля, являющихся лидерами общественного мнения, яркими представителями индустрии гостеприимства, информационных партнеров, готовых транслировать не только саму культуру существования отряда как символа ярославской Масленицы, но и масштаб нашей Масленицы как таковой, — рассказал руководитель проекта, вице-президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» Александр Седухин.

Во время шествия гвардейцы пели песни и фотографировались с жителями и гостями города. В течение всей масленичной недели горожан и гостей ждут более 80 разнообразных масленичных забав. В программе — скоморохи, прабабушкины секреты рецептов вкусных блинов, хороводы, блинные батлы, масленичные игрища, метание валенок и сжигание Масленицы.

Евгений Иванов, НОТ «Золотое кольцо» Масленица в Ярославле

А у часовни Александра Невского в сквере по улице Андропова проходит традиционная выставка масленичный кукол, которые уже в воскресенье сожгут от Масленичного огня, который под охраной гвардейцев хранится в Резиденции Государыни Масленицы.