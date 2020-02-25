Киев, 25 февраля, 2020, 11:59 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 25 февраля, эксперты обсуждают опубликованные накануне актуальные рейтинги доверия президенту страны Владимиру Зеленскому и другим представителям власти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Напомним, что согласно данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 51,5% граждан, а не доверяли — 41%. Для сравнения — еще в сентябре 2019 г. президенту доверяли 79% граждан, не доверяли — только 13,5%. При этом Верховной раде и правительству сейчас доверяют лишь по 28% населения Украины.

«Судя по динамике, перелом общественных настроений состоится уже в марте-апреле. Перелом — это когда количество людей с негативной оценкой действий Зеленского превысит количество людей с положительно оценкой… Но я этому не очень рад, ведь тогда он (Зеленский) станет еще более зависимым от России», — заявил политолог Владимир Горбач.

Падение рейтинга власти в целом и Зеленского в частности — абсолютно прогнозированное, заявляет политолог Олеся Яхно. Причина такого падения, по ее словам — завышенные и априори нереализуемые в краткосрочной перспективе ожидания граждан, сформированные во время предвыборной кампании.

Кроме того, эксперт отметила «публичное размывание внешнеполитической позиции» нынешних властей Украины, а также их «нежелание учиться».

«Вместо того, чтобы приобретать политический вес и масштаб, основательность позиции — ставка на быстрый результат и пиар. То есть тактика вместо стратегии. Но иногда и тактика даёт сбой, в частности, в разрешении конкретных задач (например, возврат эвакуированных из Китая)», — констатировала Яхно.