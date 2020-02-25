Киев, 25 февраля, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Последние встречи президентов Украины и Польши дают повод надеяться, что между Киевом и Варшавой будет продолжаться политическое сотрудничество.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Об этом заявила вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевская в интервью украинскому государственному информагентству «Укринформ» — материал опубликован 24 февраля.

Госевская призвала украинскую сторону «немного подождать».

«История нас очень сильно разделяла, но также часто и объединяла — и это нужно подчеркивать. Например, победа в 1920 году над большевиками и совместный военный парад 9 мая 1920 года польских и украинских войск в Киеве… Я надеюсь, что мы вместе будем праздновать эти годовщины и таким образом будет популяризироваться положительная история наших взаимоотношений», — заявила она.

Также она оценила заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные в ходе мероприятий в Аушвиц-Биркенау в январе этого года:

«Это очень важно в контексте дискуссии, которая идет на Украине относительно направления, по которому будет двигаться президент Зеленский… и не слишком ли он близок к России в различных политических шагах. Такие дискуссии продолжаются. Однако решительная поддержка в историческом споре Польши очень четко определяет отношение Зеленского к России. Думаю, что это очень положительно во многих измерениях», — заявила вице-маршалок Сейма Польши.

ИА REGNUM напоминает, что в конце январе Зеленский участвовало в мероприятиях в Польше по поводу 75-летия со дня освобождения Аушвица-Биркенау — лагеря смерти в Освенциме. Там украинский президент заявил, что Вторая мировая война началась из-за «сговора тоталитарных режимов», а первыми на себе это почувствовали «Польша и польский народ».

В свою очередь Анджей Дуда отметил, что официально предложил главе Украины «совместно увековечить память польских и украинских солдат, которые боролись с нападением большевиков».