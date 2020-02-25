Москва, 25 февраля, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Заниматься утилизацией, конечно, нужно, но проблема российской экономики в том, что преобладающая часть расходов на её развитие перекладывается на рядовых граждан, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 25 февраля, комментируя прогноз «Деловой России» о росте цен в 2021 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорный полигон

Ранее «Известия» сообщили, что в «Деловой России» прогнозируют значительный рост цен на непродовольственные товары в 2021 году в случае вступления в силу нормативов, предполагающих полную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки.

«Вопрос не в том, нужно ли заниматься утилизацией или не нужно, — конечно, нужно! Проблема в том, что в настоящее время в нашей стране экономика построена так, что преобладающая часть расходов на её развитие перекладывается на рядовых граждан. И никакая благостная статистика не закрывает от нас реальный рост инфляции.