Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 февраля, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Бюджет Переславля-Залесского Ярославской области может потерять более 30 млн рублей на сомнительном контракте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году администрация городского округа решила заказать научно-исследовательские работы на «разработку рекультиванта для рекультивации и восстановлении нарушенных земельных участков в Ярославской области». Провести научные исследования и разработать технологию нужно было всего за 25 дней.

26 августа 2019 года контракт был заключен с ООО «Экотех» из Москвы на сумму 29 млн 850 тыс рублей. 19 сентября в администрацию Переславля пришло письмо с документами и CD-диском, в которых содержались результаты работ — технические условия на рекультивант, технология его производства, оценка воздействия на окружающую среду и другие документы. Администрация Переславля написала подрядчику электронное письмо, в котором потребовала явиться лично и передать документы по всем правилам. Кроме того, заказчик предъявил претензии к самим документам и возвратил их.

ООО «Экотех» опять ответило письмом, в котором выразило несогласие с с претензиями. В ответ администрация Переславля-Залесского решила расторгнуть контракт в одностороннем порядке и обратилась в УФАС с требованием признать ООО «Экотех» недобросовестным.

Однако УФАС такого решения не принял. По мнению антимонопольщиков, подрядчик предпринимал действия, чтобы исполнить требования контракта. А спор о качестве выполненных работ не входит в компетенцию ведомства. Этот вопрос должен решаться в суде.

В арбитражный суд ООО «Экотех» уже обратилось с требованием взыскать с администрации Переславля более 30 млн рублей (с учетом процентов) по контракту. Если иск будет удовлетворен, власти будут обязаны заплатить деньги. При этом сама администрация не считает работы выполненными.

Стоит отметить, что само ООО «Экотех» было образовано лишь в 2018 году, это единственный госконтракт компании, по данным сервиса «Руспрофайл», она имеет одного сотрудника и нулевую отчетность за первый год работы. Компания похожа на фирму-однодневку, а вся история с заказом работ — на аферу по выводу бюджетных средств. На это указывает крайне сжатый срок выполнения работ. Кроме того, о проблеме «восстановления земель» в Переславле-Залесском вообще ничего неизвестно. Зато известно о дырявых крышах в школах и детских садах, неисполнении решений судов по ремонту дорог, проблемы с отоплением и горячей водой и прочих острых социальных вопросах.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.