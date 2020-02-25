Пермь, 25 февраля, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Руководство Пермского академического Театра-Театра будет возвращать зрителям деньги за спектакли, если они им не понравятся, об этом 25 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Долгановский Пермский академический Театр-Театр

«Акция «Месяц открытий в ТТ» — возможность для каждого пермяка открыть для себя театр. Пробовать, ошибаться, экспериментировать, искать своё. Не понравится — ТТ вернет деньги!», — подчеркнули в пресс-службе театра.

Для возврата средств необходимо выполнить несколько условий: досмотреть спектакль до конца, оставить видеоотзыв на камеру оператора театра в фойе учреждения культуры, подойти в кассу театра с паспортом и составленным заявлением.

Отзыв должен содержать впечатление зрителя от актерской игры, от декораций, музыки и костюмов. Обращение должно завершиться фразой «Мне не понравился спектакль. Прошу вернуть мне деньги».

Акция действует на все спектакли, идущие в Пермском академическом Театре-Театре на малой и большой сценах в период с 26 февраля по 25 марта.