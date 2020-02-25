Москва, 25 февраля, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Законопроект, дающий гражданину возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, внесла в Госдуму вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.

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«Предлагаемый законопроект направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк. Банк даёт разрешение в течение полугода гражданину самостоятельно реализовать имущество», — пояснила Яровая.

Она также отметила, что устанавливается минимальная стоимость, по которой имущество может быть продано, с тем чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином.

«Это даёт человеку возможность по рыночной цене реализовать жильё, активно находить покупателя», — отметила парламентарий.

Если покупатель найден в течение полугода, заключается трёхсторонний договор, который в полной мере обеспечивает компенсацию выплат банку.

Сейчас гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион. На практике это имущество продается по низкой цене и, более того, гражданин вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев еще и исполнительный сбор (7% от стоимости имущества) и работу оценщика, отметила автор инициативы.