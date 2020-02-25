Москва, 25 февраля, 2020, 09:01 — ИА Регнум. До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов. Крупные банки намерены перейти на электронные договоры с клиентами при помощи личного кабинета, sms или биометрии, пишут «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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В банках уверены, что цифровые договоры значительно уменьшат время оформления документов. На электронные договоры намерены перейти Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», «Почта-банк» и др.

При этом отмечается, что полностью отказаться от бумаги не получится. У ЦБ РФ есть требования, где письменные подтверждения ряда операций необходимы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года многие банки пришли к существенному упрощению процедуры оформления кредита.

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