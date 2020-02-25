Чита, 25 февраля, 2020, 08:49 — ИА Регнум. В Забайкальском крае празднуютСагаалган — начало нового года по лунному календарю. Как сообщает официальный сайт региона, в наступивший 2020 год является годом белой металлической мыши.

Правительство Забайкальского края Глава Забайкалья Александр Осипов (справа) на празднике, посвящённому началу нового года по лунному календарю

Накануне, 24 февраля, праздник Белого месяца прошёл в Агинском Бурятском округе. На буддийском комплексе восьми агинских родов «Юндэн Шодон» стартовал фестиваль «Уг изагуураа удхалан туурээе!». Также праздники провелив 14 районных центрах Забайкальского края и в 37 поселениях Агинского округа.

Сегодня, 25 февраля, праздник «Здравствуй, Белый месяц» проходит в Чите. Будут организованы бурятские национальные игры и забавы, а также игры народов Забайкалья. Для взрослых и детей будет предложена дегустация блюд национальной кухни.

«Отрадно, что восстанавливаются древние традиции. Желаю, чтобы ваши семьи были крепкими, в них всегда был достаток. Дети были здоровы. Как можно больше добрых дел люди совершали в новом году», — с такими словами к участникам празднеств обратился губернатор Забайкалья Александр Осипов.