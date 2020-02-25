Год белой мыши отмечают в Забайкалье
Чита, 25 февраля, 2020, 08:49 — ИА Регнум. В Забайкальском крае празднуютСагаалган — начало нового года по лунному календарю. Как сообщает официальный сайт региона, в наступивший 2020 год является годом белой металлической мыши.
Накануне, 24 февраля, праздник Белого месяца прошёл в Агинском Бурятском округе. На буддийском комплексе восьми агинских родов «Юндэн Шодон» стартовал фестиваль «Уг изагуураа удхалан туурээе!». Также праздники провелив 14 районных центрах Забайкальского края и в 37 поселениях Агинского округа.
Сегодня, 25 февраля, праздник «Здравствуй, Белый месяц» проходит в Чите. Будут организованы бурятские национальные игры и забавы, а также игры народов Забайкалья. Для взрослых и детей будет предложена дегустация блюд национальной кухни.
«Отрадно, что восстанавливаются древние традиции. Желаю, чтобы ваши семьи были крепкими, в них всегда был достаток. Дети были здоровы. Как можно больше добрых дел люди совершали в новом году», — с такими словами к участникам празднеств обратился губернатор Забайкалья Александр Осипов.