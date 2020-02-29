Масленица — старинный русский народный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом. Это прощание с зимой и встреча весны. Традиционным блюдом масленичного стола являются блины. О том, как Масленицу отмечают в регионах России, а также о ценах масленичного стола читайте в трансляции ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Масленица

08:23 25.02.2020 Самыми лучшими городами России для празднования Масленицы и праздничных гуляний в 2020 году названы Москва, Санкт-Петербург и Ярославль, свидетельствует рейтинг, опубликованный ранее аналитическим агентством «ТурСтат». Читайте также: Названы лучшие города России для празднования Масленицы

08:26 25.02.2020 В Москве 21 февраля стартовал фестиваль «Московская Масленица». На площадках фестиваля работают более 200 торговых и ресторанных павильонов. Читайте также: Фестиваль «Московская Масленица» стартует 21 февраля

08:30 25.02.2020 «Индекс блинов» посчитали специалисты Воронежстата в преддверии Масленицы. «Стоимость порции блинов обойдется в 119,49 рубля. Годом назад эта величина составила 123,43 рубля. Таким образом, за год стоимость блинов снизилась более чем на 3%», — прокомментировали в Воронежстате. Читайте также: Масленичные блины в Воронеже за год подешевели

08:34 25.02.2020 В Ярославле на улице Андропова традиционно проходит выставка масленичных кукол. В этом году одним из самых интересных стал образ пулеметчика, лента которого заправлена блинами. Зрители заметили, что пулемет (видимо, случайно) направлен в сторону областного правительства. Читайте также: В Ярославле установили пулемёт с блинами

08:36 25.02.2020 В Ульяновской области на Масленичной неделе пройдёт более 400 мероприятий. Читайте также: На Масленицу в Ульяновской области пройдёт реконструкция кулачных боёв

08:55 25.02.2020 Изготовление порции блинов из 30 штук в Казани на февраль 2020 года обойдётся около 110 рублей при следующей стоимости ингредиентов (по данным Татарстанстата на 17 февраля 2020 года): Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — 46,19 рубля/литр; Яйца куриные — 54,07 рубля за десяток; Мука пшеничная — 30,55 рубля за кг; Сахар-песок — 25,43 рубля за кг; Масло сливочное — 481,82 рубля/кг; Масло подсолнечное — 89,97 рубля за кг; Соль поваренная пищевая — 10,2 рубля за кг.

09:11 25.02.2020 В Приморье празднуют Масленицу — в районах и городах края каждый день проходят тематические праздничные мероприятия — мастер-классы по изготовлению блинов, театрализованные представления, конкурсы и эстафеты, массовые гуляния. Подробности в материале: «Битва подушками», эстафета с Бабой Ягой: Приморье отмечает Масленицу

09:19 25.02.2020 «Все принесённые блины на конкурс предложат гостям на чаепитии. Что касается масленичных чучел, то сжигать их мы не планируем. В наших северных условиях осуществить эту традицию будет достаточно проблематично», — сказал замдиректора по культурно-досуговой деятельности Дома народного творчества Анадыря Алексей Шохирев. Об этом: Съесть блины на скорость и не сжечь чучело: Чукотка празднует Масленицу

09:40 25.02.2020 Борис Кустодиев. Масленица (Масленичное катание). 1919

09:57 25.02.2020 В Великом Новгороде обряд сожжения 5-метрового чучела Масленицы в этом году впервые состоится не на Софийской набережной реки Волхов, а на главной площади города — площади Победы-Софийской. Читайте также: Масленичный костёр перенесли на главную площадь Великого Новгорода

10:38 25.02.2020 Статистики обнародовали информацию о ценах масленичного стола в Красноярском крае. Как сообщили 25 февраля в Красноярскстате, среди основных ингредиентов для приготовления блинов увеличение цен в январе 2020 года по отношению к январю 2019 года зафиксировано на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности — на 8,2%. Сливочное масло за указанный период подорожало на 8%, сметана — на 4,8%, пшеничная мука — на 3,8%. Зафиксировано и снижение цен. Сахар-песок подешевел на 31,1%, подсолнечное масло — на 1,8%, куриные яйца — на 1,7%. Читайте также: Молоко подорожало, сахар подешевел: цены масленичного стола в Красноярске

10:39 25.02.2020 По данным статистиков, в Красноярском крае литр молока в январе 2020 года стоил 62,72 рубля, килограмм сливочного масла — 638,01 рубля, килограмм сметаны — 246,35 рубля, килограмм пшеничной муки — 34,15 рубля, десяток куриных яиц — 62,93 рубля, килограмм подсолнечного масла — 104,46 рубля, килограмм сахара — 36,16 рубля.

11:15 25.02.2020 Напомним, согласно рейтингу, опубликованному аналитическим агентством «ТурСтат», в 2020 году самыми лучшими городами России для празднования Масленицы и праздничных гуляний названы Москва, Санкт-Петербург и Ярославль. Также в топ-10 лучших вошли Нижний Новгород, Рязань, Алтайский край и Великий Новгород. Читайте также: Названы лучшие города России для празднования Масленицы На фото ИА REGNUM: тарелка блинов с икрой, так их готовят в Алтайском крае.

11:15 25.02.2020 Масленица в Госдуме. ИА REGNUM

11:21 25.02.2020 Исходя из стоимости молока, яиц, муки, подсолнечного масла, сахара и соли, в Алтайском крае на изготовление 30 блинов нужно потратить уже более 150 рублей, тогда как в 2017 году, согласно исследованию, проведенному редакцией портала Agro2b.ru в преддверии Масленицы, алтайские блины были одни из самых дешёвых в России — на такой набор потребители тратили 70 рублей 18 копеек. Читайте также: Алтайский край попал в пятерку регионов с самыми дешевыми блинами На фото ИА REGNUM: тарелка блинов с икрой, так их готовят в Алтайском крае.

11:22 25.02.2020 Масленица в буфете Госдумы. ИА REGNUM

11:32 25.02.2020 Масленица возле Красной площади в Москве. ИА REGNUM

11:51 25.02.2020 В Архангельской области набор продуктов для приготовления блинов за год увеличился на рубль и составил 145 рублей. Читайте также: 145 рублей стоит одна порция блинов в Архангельской области

12:01 25.02.2020 198 рулей стоит испечь блины в Ненецком автономном округе. За год традиционный набор из молока, яиц, муки, соли, сахара и масла подорожал в НАО на 1 рубль 39 копеек. Подробности в материале: В Ненецком АО набор ингредиентов для блинов стоит 198 рублей

13:31 25.02.2020 Борис Кустодиев. Масленица. 1919

13:43 25.02.2020 Как сообщили 25 февраля в Красноярскстате, среди основных ингредиентов блинов за год (в январе 2020 года по отношению к январю 2019 года) в Хакасии подорожали сливочное масло (на 10,9%), пшеничная мука (на 8,4%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности (на 4,8%), сметана (на 1%). При этом подешевели сахар-песок (на 32%), куриные яйца (на 4,7%), подсолнечное масло (на 1%). Об этом: Масленичный стол: мука и масло подорожали в Хакасии

14:05 25.02.2020 В Ярославле стартовал ежегодный фестиваль «Главная Масленица страны», который в этом году получил со-название «Яркая Масленица». Торжества начались с традиционного карнавального шествия, которое возглавили «гвардейцы Государыни Масленицы». В течение всей масленичной недели горожан и гостей ждут более 80 разнообразных масленичных забав. В программе — скоморохи, прабабушкины секреты рецептов вкусных блинов, хороводы, блинные батлы, масленичные игрища, метание валенок и сжигание Масленицы. Подробности в материале «В Ярославле открылась «Главная Масленица страны».

15:20 25.02.2020 Просто блины. Фото: Александр Комаров, ИА REGNUM.

15:35 25.02.2020 Мурманский губернатор Андрей Чибис впервые печет блины. Источник: vk.com/chibis.andrey

15:42 25.02.2020 Губернатор Ненецкого АО Александр Цыбульский поздравил своих подписчиков в Instagram с началом масленичной недели.

16:49 25.02.2020 Чучело зимы. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

17:16 25.02.2020 Архангельские рестораны предлагают блины на любой вкус… и цвет. Блинчики из шпината с семгой — 280 рублей за порцию. Фото: Полина Серова, ИА REGNUM

17:28 25.02.2020 Блины с джемом от РЖД — 270 рублей за порцию. Фото: Полина Серова, ИА REGNUM

19:52 25.02.2020 Сжигание чучела зимы. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

08:16 26.02.2020 Конкурс обрядовых кукол-чучел «Новгородская Масленица-2020» завершается в Великом Новгороде. Участие в нём могли принять все желающие, итоги подведут 29 февраля, а лучших наградят на центральной сценической площадке общегородского гулянья на главной площади города 1 марта.

08:18 26.02.2020 Статистики назвали цены масленичного стола в Туве. Как сообщили в Красноярскстате, среди основных ингредиентов для приготовления блинов за год (январь 2020 года по отношению к январю 2019 года) в республике подорожали сливочное масло (на 13,8%), сметана (на 11,8%), куриные яйца (на 4,4%). Также выросли в цене молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% (на 4,2%), пшеничная мука (на 3,4%). При этом за указанный период снизились цены на сахар-песок (на 29,5%) и подсолнечное масло (на 0,3%). Подробности в материале: В Туве подорожали ингредиенты для блинов

09:11 26.02.2020 Средние цены на ингредиенты для блинов в Красноярском крае. Пресс-служба Красноярскстата

09:16 26.02.2020 Санкт-Петербург оказался одним из самых дорогих городов в России по стоимости ингредиентов для приготовления блинов на Масленицу. Основная причина — высокие цены на молоко и молочные продукты. Читайте также: В Петербурге блины на Масленицу будут почти самыми дорогими в России

09:32 26.02.2020 Народные гуляния пройдут в Старом городе Якутска 1 марта. Организаторы подготовили обширную развлекательную программу: множество конкурсов, подвижных игр, выступление творческих коллективов, состязания на силу, театрализованные представления и многое другое. Завершится праздник танцевальным флэшмобом «От барыни до хип-хопа». Подробности в материале: Танцевальным флэшмобом проводят в Якутии Масленицу

10:44 26.02.2020 Фестиваль «Главная Масленица страны» в Ярославле. city-yaroslavl.ru

11:15 26.02.2020 В Октябрьском районе Томска 1 марта проведут прощание с зимой. Народное масленичное гуляние «Прощай, Зимушка-Зима!» пройдёт на уличной площадке у Дома культуры «Маяк». Как сообщили в мэрии Томска, в представлении примут участие театральные студии и вокальные творческие коллективы. Гости праздника вместе со сказочными персонажами примут участие в народных забавах и играх, споют весёлые частушки, разгадают загадки.

11:17 26.02.2020 Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области предупредило об основных мерах профилактики пищевых отравлений в период празднования Масленицы. Среди рекомендаций эпидемиологов — обращать внимание на сроки годности и условия хранения готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки); бдительность при приобретении ингредиентов для домашнего изготовления блинов — яиц, муки и молока, а также совет не приобретать продукты питания в местах несанкционированной торговли и с рук. «Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гуляния или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Избегайте покупки в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены. Не забывайте о личной гигиене: лучше всего перед употреблением пищи на улице обработать руки гигиеническими салфетками», — говорится в сообщении ведомства.

12:29 26.02.2020 В Ростовской области специалисты подсчитали стоимость приготовления блинов. Так, в среднем семья из четырёх человек потратит на ингредиенты 116 рублей. Если добавить к блинам сметану, то главное масленичное блюдо подорожает до 145 рублей. Читайте также: В Ростовской области подсчитали стоимость выпечки блинов

12:50 26.02.2020 В Ростовской области блины с начинкой из творога, мясного фарша или красной икры вдвое превышают стоимость простых блинов с маслом или сметаной. Читайте подробнее: Ростовстат назвал стоимость блинов с красной икрой

13:12 26.02.2020 Цены на яйца. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

14:18 26.02.2020 Главное событие Масленицы в Пскове — сожжение чучела Масленицы — состоится в этом году на новом месте: на набережной реки Великой в Амфитеатре. Напомним, раньше масленичный костёр разводили на центральной площади города, но в прошлом году из-за непогоды сжечь Масленицу не смогли.

14:21 26.02.2020 Основные масленичные мероприятия пройдут в Пскове 1 марта в 12:00 в Детском парке. Сожжение чучела Масленицы намечено на 15:00.

20:09 26.02.2020 В Астрахани 29 февраля на площади Ленина пройдёт областной фольклорно-этнографический праздник Масленица. Он начнётся с театрализованного шествия, а на площади Ленина будет организовано 22 игровых и сценических площадки. Там же пройдут гала-концерт, выпечка блинов с участием почётных гостей, мастер-классы, выставки, ярмарки и конкурсы. Подробности в материале: Широкую Масленицу отпразднуют на главной площади Астрахани

22:02 26.02.2020 В Курске народные гулянья в честь праздника Масленицы проходят всю неделю, с 24 февраля по 1 марта. Праздничные мероприятия стартовали на Театральной площади 24 февраля с чаепития, изготовления шестиметрового чучела Масленицы и фестиваля снежных фигур. Читайте также: Масленичные гулянья в Курске продлятся до 1 марта

07:49 27.02.2020 Масленичные гулянья в Астрахани. Министерство культуры и туризма Астраханской области

07:50 27.02.2020 Празднование масленицы в Курске. vk.com Город Курск

08:57 27.02.2020 Основные мероприятия по празднованию широкой Масленицы в Сочи пройдут 1 марта — во всех районах города. Так, с 11:30 праздник начнётся в парке «Ривьера» — там запланировано праздничное шествие, организаторы подготовили театрализовано-игровую программу для детей. Также состоится традиционный обряд сжигания чучела Масленицы. Читайте также: Гуляния, концерты и обряды — в Сочи готовятся отпраздновать Масленицу

09:39 27.02.2020 В преддверии Масленицы специалисты Роскачества выяснили, безопасна ли блинная смесь, предлагаемая российскому потребителю в магазинах. В организации пояснили, что этот товар на российском рынке относительно новый, государственных стандартов на блинную муку пока нет. Кроме обязательных требований безопасности мучная смесь должна соответствовать только ТУ производителя. Всего была исследована продукция 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков или «муки блинной» российского производства по 386 показателям качества и безопасности. Согласно результатам испытаний, вся мука была признана безопасной. Читайте подробнее: Роскачество раскрыло рецепт идеальных блинов к Масленице

09:46 27.02.2020 Блины. Дарья Драй ИА REGNUM

11:36 27.02.2020 В 2020 году планируют печь блины на Масленицу 88% жителей России. Такие данные опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Читайте также: Печь блины на Масленицу намерены 88% жителей России

11:45 27.02.2020 Большинство жителей России (52%) празднуют Масленицу, потому что считают это праздник часть русской культуры и традиций, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Читайте также: Большинство жителей РФ считают Масленицу частью культуры

11:47 27.02.2020 Приготовление блинов с икрой. Дарья Драй ИА REGNUM

12:05 27.02.2020 Омичам предлагают проводить зиму на муниципальных рынках. Как сообщили в мэрии, праздники Масленицы в ярмарочном формате запланированы на всех четырех муниципальных рынках Омска. В программе предусмотрены выступления творческих коллективов и бесплатный горячий чай с блинами.

13:16 27.02.2020 Общегородской праздник «Масленица — 2020» в Северной столице состоится в воскресенье, 1 марта, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга на Приморском проспекте. Время проведения с 14 до 20 часов. А в Мариинском театре в этот день завершится V Международный фестиваль «Поющая Масленица». Праздничные гуляния «Масленица» пройдут в выходные в Павловском парке, ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове и ряде других мест.

13:47 27.02.2020 В Перми сегодня, 27 февраля, уволилась заведующая детского сада, где во время празднования Масленицы для воспитанников включили «алкогольную» песню, сообщают СМИ. В муниципальном департаменте образования, комментируя отставку заведующей, подчеркнули, что решение об увольнении директор приняла сама. Читайте также: В Перми уволилась директор детсада после скандала с «алкогольной» песней

13:52 27.02.2020 Масленицу в современной России широко отмечают только благодаря проведению праздника в выходные дни. Но справляют всего один день, хотя в русской народной традиции были гуляния в течение недели, которые сейчас отменены. Подробнее о народных праздниках в нынешних условиях — в статье Алексея Кыласова на сайте ИА REGNUM. Читайте также: Как отмечать праздники народного календаря?

14:09 27.02.2020 В центре Астрахани на время празднования Масленицы запретят розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать 29 февраля с 10:00 до 15:00 на площади Ленина и территории, прилегающей к ней. Читайте подробнее: Масленицу в Астрахани будут праздновать без алкоголя

14:44 27.02.2020 Администрация торгово-производственного комплекса Алтайского края 29 марта проведёт в Барнауле большую ярмарку выходного дня, посвящённую Масленице. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, покупателям и посетителям рынка будет предложена интересная развлекательная программа с традиционными конкурсами, сжиганием чучела зимы и, конечно, призами для победителей. Читайте подробнее: Алтайские предприниматели проведут свою «Масленицу»

14:44 27.02.2020 Алтайский край. Ещё одна — «Сибирская Масленица»пройдет29 февраля в виде фестиваляв туркомплексе «Сибирское подворье». Её организаторы решили внести свой вклад в борьбу с мусором и поддержать разумное потребление. Гостей призывают приезжать на праздник со своими термокружками.

14:46 27.02.2020 В Курортном районе Санкт-Петербурга проводы Масленицы состоятся в ближайшие выходные во всех муниципальных образованиях. На всех площадках пройдут народные гуляния и концертные программы с участием творческих коллективов. Здесь можно будет попробовать блины, принять участие в конкурсах, выиграть призы, проявить силу и удаль в русских забавах, отметили в районной администрации. Завершится праздник традиционным сожжением чучела.

14:46 27.02.2020 Сжигание чучела Масленицы. Дарья Драй ИА REGNUM

15:06 27.02.2020 Общегородской праздник проводов зимы «Широкая Масленица» пройдёт в Волгограде 1 марта в парке «Царицынский», сообщили 27 февраля в пресс-службе администрации города. Гостей ждут интерактивные площадки, шоу-программа, бесплатные блины и сожжение чучела Масленицы высотой 14,5 метров. Читайте подробнее: В Волгограде установят чучело Масленицы высотой в 14,5 метра

15:25 27.02.2020 Ростовский парк «Левобережный» станет площадкой для проведения областного праздника «Масленица». 1 марта здесь состоятся гармонь-баттл, конкурсы «Чудо-масленица» и «Масленичный тарантас» (конкурс креативных саней). Об этом: На Масленицу в Ростове-на-Дону проведут конкурс креативных саней

16:26 27.02.2020 В рамках проекта «Московская электронная школа» запущена викторина «Здравствуй, Масленица!». Школьники смогут узнать об истории, традициях и символах Масленицы.

19:08 27.02.2020 В Мурманске 29 февраля и 1 марта 2020 года в честь Масленицы пройдут народные гуляния.

20:14 27.02.2020 Соломенная кукла [Анна Рыжкова © ИА Красная Весна]

21:18 27.02.2020 В ГБПУ «Мосприрода» анонсировали празднование Масленицы на территории ВДНХ 29 февраля. Мероприятие состоится в экоцентре «Пчеловодство», который расположен в павильоне № 28. Гостей ждут игры, мастер-классы, викторины и угощения. Предварительно записаться на участие можно по телефону 8 (495) 966-09-22 .

21:44 27.02.2020 Псковских хозяек приглашают со своими блинами на масленичную ярмарку 1 марта у храма Нерукотворного образа на Первомайской, 29. Как сообщает «МК-Псков», все вырученные средства от ярмарки пойдут на покупку дарохранительницы в алтарь храма.

07:00 28.02.2020 Красноярцев приглашают на масленичные гуляния. Как сообщили в мэрии, горожане смогут проводить зиму сразу на двух городских площадках. Масленичная неделя завершится в Красноярске общегородскими народными гуляниями: 29 февраля — на правобережной набережной, 1 марта — в Татышев-парке.

08:09 28.02.2020 28 февраля студенты томских техникумов и колледжей проведут приуроченный к Масленице праздничный флешмоб «#Держиблин!». Акция пройдет в техникумах и колледжах, где готовят будущих поваров и кондитеров. На празднике все желающие смогут угоститься блинами, принять участие в конкурсах и играх, которые проведут студенты, сообщили в администрации Томской области. В Томске масленица «#Держиблин!» пройдет на базе колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг.

08:18 28.02.2020 На фестивале «Сибирская Масленица» в Алтайском крае можно заработать масленичные рубли. Как сообщает официальный сайт региона, масленичная валюта будет обеспечена лимонадом и квасом компании «Бочкари», крупой, макаронами, мукой и растительным маслом. Кроме этого, масленичные рубли можно будет обменять на банные шапки с символикой компании «Сандуны» и на съедобные сувениры с символикой «Сибирской Масленицы» — леденцы и сгущенные сливки. Цитата с сайта правительства Алтайского края.

09:37 28.02.2020 В подъездах жилых домов во Владивостоке в начале Масленичной недели появились объявления с предложением блинов «с пылу, с жару». Авторы объявлений — 16-летние подростки. Об этом: Молодёжь Владивостока помогает в Масленицу тем, кто очень хочет блинов

10:14 28.02.2020 В Иркутске 27 февраля провели масленичное гуляние «Широкий разгуляй». Данное мероприятие проходило в рамках нового культурно-просветительского проекта «ЭТНО-КВАРТАЛ», который в течение 2020 года реализует Иркутский областной Дом народного творчества. Мероприятие направлено на возрождение традиционных календарно-обрядовых праздников народов Прибайкалья.

10:15 28.02.2020 Масленица. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

10:18 28.02.2020 В Пскове в связи с общегородским празднованием Масленицы в течение двух дней будет закрыт для транспорта центр города: с 12:00 29 февраля до 19:00 1 марта. Об этом: «Масленичный разгуляй» закроет для транспорта центр Пскова

10:39 28.02.2020 Завтра, 9 февраля, при поддержке правительства Алтайского края и Федерального агентства по туризму в туркомплексе «Сибирское подворье» пройдет фестиваль «Сибирская Масленица». Праздник является одним из самых масштабных событийных мероприятий в России. Посмотреть на яркие зимние забавы традиционно приезжают десятки тысяч туристов из городов и районов Алтайского края, России и из-за рубежа. В 2019 году «Сибирская Масленица» собрала 37 тысяч человек. Цитата с сайта правительства Алтайского края.

11:00 28.02.2020 Фестиваль «Сибирская Масленица» проводится в Алтайском крае в тринадцатый раз, в программе будут полюбившиеся гостям мероприятия и новые. Впервые в этом году на фестивале состоится дефиле в традиционных костюмах народов, населявших Сибирь в XIX — начале XX века. Для этого организован конкурс «Традиционный костюм Сибири». Также на празднике назовут победителей конкурса «Моя родословная», посвященного воссозданию семейных историй, и конкурса по изготовлению масленичных чучел «Наша Масленица». Цитата с сайта altairegion22.ru.

11:06 28.02.2020 Фестиваль «Сибирская Масленица» в Алтайском крае является одним из самых ярких и масштабных праздников в календаре событийного туризма Алтайского края. В 2019 году «Сибирская Масленица» была признана победителем в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов» Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, а в 2020 году праздник вошел в топ-10 путешествий россиян на Масленицу и в число лучших мероприятий Национального календаря событий. Цитата с сайта altairegion22.ru.

11:09 28.02.2020 Праздник русской народной культуры «Масленица» отметили в Дагестане 27 февраля. Основные праздничные мероприятия прошли в Махачкале, где жители и гости республики могли отведать блины, поучаствовать в традиционных русских играх и забавах, познакомиться с самобытностью русской культуры. Читайте подробнее: Песни, пляски, вкусные угощения: в Дагестане отметили Масленицу

11:38 28.02.2020 Масленица в МИДе. После брифинга Мария Захарова с журналистами побывали на празднике масленицы. 27.02.2020 . Цитата twitter.com МИД России.

12:37 28.02.2020 Празднование масленицы на Манежной площади в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

13:06 28.02.2020 Алтайский край. 1 марта в центральном парке Барнаула пройдетпраздничная программа «Боярыня Масленица». Гостей будут встречать с блинами и горячим чаем. Будут работать аттракционы и выставка казачьего оружия. На сцене выступят местные коллективы. Позднее там подведут итоги конкурса на лучшее чучело Масленицы, которое традиционно сожгут. Блины. Фото ИА REGNUM.

13:43 28.02.2020 Более 150 индивидуальных и коллективных заявок поступило в оргкомитет конкурса на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня-Масленица», который проходит в Майкопе. Награждение участников и победителей творческого состязания состоится 1 марта. Об этом: В столице Адыгеи выберут лучшую куклу-чучело «Сударыня-Масленица»

14:00 28.02.2020 Запрет на продажу алкоголя введут 1 марта на время празднования Масленицы в Иркутске. Запрет будет действовать в местах гуляний, а также на прилегающих к ним улицах в радиусе 100 метров. Главный городской праздник пройдёт на площади у дворца спорта «Труд» с 13 до 15 часов по местному времени. В это же время на заливе Якоби начнутся массовые народные гуляния с театрализованным представлением «Казачья Масленица», организованные Иркутским театром народной драмы. Также с 13.00 стартует народный праздник «Масленица блинная!» в Каштаковской роще предместья Рабочее.

14:07 28.02.2020 Чита. Чучело зимы под охраной стражников провезут на грузовике в масленичном шествии 1 марта от перекрёстка улиц Выставочная — Забайкальского рабочего до площади Ленина, где затем сожгут его, сообщается 28 февраля на сайте администрации Читы.

14:34 28.02.2020 Празднование Масленицы в Пскове в 2020 году совпало с памятными мероприятиями, которые состоятся в городе в память о подвиге десантников 6-й роты: оба события состоятся в воскресенье, 1 марта, что вызвало недоумение у некоторых жителей города. «В этом году Масленица совпала с днём памяти бойцов героической 6-й роты, и мы оказались перед нелёгким выбором. Нужно было решить, на какой день назначить празднование Масленицы — на 29 февраля или 1 марта? Но, как известно, тот памятный бой, в ходе которого погибли почти все бойцы 6-й роты, сражаясь с превосходящим их по численности противником, произошел 29 февраля. И было бы неуважением, если не кощунством по отношению к их памяти назначить на этот день празднование Масленицы», — пояснил замглавы администрации Пскова Павел Волков. Читайте также: «Масленичный разгуляй» в Пскове совпал с днём памяти 6-й роты

14:59 28.02.2020 Жителей Ростова-на-Дону пригласили на масленичные гулянья в зоопарк, где запланирована обширная программа. Читайте подробнее: Масленичные забавы устроят у избы Деда Мороза в ростовском зоопарке

15:52 28.02.2020 Чучело масленицы в Чите. admin.msuchita.ru

17:48 28.02.2020 В Тюмени 28 февраля в честь празднования Масленицы активисты регионального отделения «Молодой гвардии» вместе с участниками автомобильного движения «New Tyumen» устроили шоу для 150 воспитанников Успенского детского психоневрологического дома-интерната. Радость праздника дарили ребятам скоморохи, коробейники и ростовая кукла Масленица. Артисты вместе с детьми исполнили известные русские народные песни, водили хороводы, ответили на вопросы увлекательной викторины. Юные участники праздника с восторгом приняли выступления Зимы и пряничных человечков, которые ещё играли с ребятами в «Снежный ком». Развлекательную программу продолжил танец казаков и приход Весны. Медведь привёз ребятишкам подарки, а спортивные забавы, конкурсы и игры позволили ребятам прочувствовать атмосферу традиционного народного гуляния. Празднование завершилось сожжением чучела Масленицы. Предварительно дети развесили на него ленточки, символически прощаясь с зимой. Читайте также: В Тюмени волонтёры устроили Масленицу детям из дома-интерната

17:52 28.02.2020 Масленица в Успенском детском психоневрологическом доме-интернате в Тюмени Пресс-служба регионального отделения «Молодой гвардии» в Тюменской области.

18:02 28.02.2020 1 марта в Казани на ул. Баумана состоится празднование Масленицы. Для жителей и гостей города подготовили обширную развлекательную программу с выступлениями артистов, конкурсами, призами и различными мастер-классами. Всех желающих будут угощать блинами. Праздничные гулянья пройдут на площадке около Дома печати с 12:30 до 16:30. В этот день часть музеев, расположенных на ул. Баумана, предоставят скидки на посещение. 1 марта Масленицу в столице Татарии отпразднуют и в лесопарке Лебяжье. Здесь будут организованы фуд-корт и спортивные зоны, а все желающие смогут попробовать блины с предсказаниями, принять участие в мастер-классах, посоревноваться в метании валенок и сыграть в хоккей в валенках. Традиционное сжигание чучела Масленицы состоится в 13:00.

18:04 28.02.2020 В день празднования Масленицы на озере Лебяжье в Казани ряд автобусных маршрутов будет работать по графику рабочего дня. В день проведения праздничных мероприятий будет усилена работа общественного транспорта, следующего до лесопарка. Среднее ожидание составит не более 10 минут. Для гостей на личном автотранспорте предусмотрены бесплатные парковочные места вдоль Горьковского шоссе.

18:05 28.02.2020 Источник: kzn.ru

19:15 28.02.2020 Во Владимирской области с 29 февраля по 1 марта пройдёт 45 торжественных мероприятий, посвящённых Масленице. Спасатели будут дежурить на всех мероприятиях, где планируют сжигать чучело Масленицы. Во время гуляний дежурить будут 84 сотрудника МЧС. Читайте подробнее: Во Владимирской области на Масленицу будут дежурить более 80 спасателей

19:43 28.02.2020 Попрощаться с зимой и встретить весну жители и гости Северной столицы смогут в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, а также посетив мероприятия, запланированные в каждом районе города на все предстоящие выходные. Читайте подробнее: Проводы зимы в Петербурге отметят гуляньем с Бурановскими Бабушками

22:13 28.02.2020 Бурановские бабушки. (сс) Лариса Горбунова

06:20 29.02.2020 В Алтайском крае массовые мероприятия, посвященные Масленице, пройдут в эти выходные. В обеспечении безопасности во время праздника будут задействованы сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и его подразделений. Сотрудники пожарной охраны не только проконтролируют соблюдение правил пожарной безопасности, но смогут дать гражданам ценные советы по обеспечению безопасности. Цитата с сайта регионального ГУ МЧС РФ

15:39 29.02.2020 Порядка 30 тысяч человек посетили «Сибирскую Масленицу» в Алтайском крае. Проводы зимы на «Сибирском подворье» традиционно отпраздновали с размахом: съели десятки тысяч блинов. Гостей встречали творческие коллективы, сказочные персонажи, работали анимационные площадки и масленичные аттракционы. Состоялся конкурс народных костюмов, выставка изделий ремесленников. Прошли традиционные забавы, такие как покорение масленичного столба. Впервые показали масленичную забаву «Взятие снежного городка», состоялся конкурс «Моя родословная». При переполненных трибунах прошли конноспортивные состязания, где был разыгран Кубок губернатора Алтайского края. Гостей праздника поприветствовали глава региона Виктор Томенко и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

15:41 29.02.2020 Алтайский край. Фестиваль «Сибирская масленица» завершился традиционным обрядом сожжения чучела Зимы. Цитата из видео.