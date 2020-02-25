Топчиха, Алтайский край, 25 февраля, 2020, 05:30 — ИА Регнум. Чудеса эпистолярного жанра и «учтивости» продемонстрировали чиновники администрации Алтайского края, ответившие в «Одноклассниках» жительнице Топчихи Наталье в комментарии к обсуждению новости ИА REGNUM о том, как глава утопающего в сугробах алтайского селаНаталья Краскова «поселилась» в «Одноклассниках».

Цитата со страницы в «Одноклассниках» Ответ правительства Алтайского края по поводу проблем с уборкой снега в Топчите

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Многочисленные фотографии главы Топчихи, опубликованные в рабочее время в сети «Одноклассники»

Наталья подтвердила, что многие улицы этого райцентра с населением 10 тысяч человек превратились в тропинки, и если бы Краскова выполняла свои обязанности, а не выставляла десятки своих фотографий в социальных сетях в рабочее время, ситуация наверняка была бы иной. Также Наталья высказала обиду за то, что глава возит своего ребёнка в школу на служебном авто в то время как обычные школьники добираются в учебное заведение, утопая в сугробах.

«И самое страшное во всей истории, что на наших улицах много детей и стариков. А к нам ни скорая, ни пожарная не проедут, если вдруг коснись. И никто в этом, оказывается, не виноват! Люди виноваты, получается, в том, что они просто живут не в центре, не на улице Ленина и не возле глав администрации и сельсовета», — отмечает Наталья.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядят мусорные контейнеры в алтайском селе Топчиха, глава которого в рабочее время сидит в «Одноклассниках»

Спустя неделю после десятков комментариев и обсуждений с официальной страницы «Правительство Алтайского края» пришёл весьма хамский ответ. Приводим его дословно:

«Наталья Александровна, здравствуйте. Администрация Топчихинского района сообщает: «В Администрации сельсовета вакантна должность заместителя главы администрации сельсовета (в дикретном отпуске). При соответствии Вас квалификационным требованиям, предъявляемым к муниципальным служащим, приглашаем Вас решать вопросы местного значения в соответствии с законодательством».

Помимо грубой орфографической ошибки Наталья указала чиновникам на то, что не просила решать вопрос о своём трудоустройстве.

«Жители с. Топчиха вместе со мною ждут от вас конкретных мер и решений по проблемам села и в том числе, когда имеется использование служебного транспорта главой села в личных целях, о чём придётся сообщать теперь в другие компетентные органы. И в дополнение хотелось бы знать фамилию, имя, отчество должностного лица, подготовившего мне такой достойный ответ на жалобы селян», — написала Наталья.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядит одна из дорог в Топчихе, глава которой в рабочее время сидит в «Одноклассниках»

В комментариях её слова поддержали многие участники обсуждения, а сам ответ чиновников Алтайского края разошёлся по телеграмм-каналам. Поэтому уже накануне, 24 февраля, они принесли извинения Наталье, написав:

Приносим Вам извинения за такой ответ, подготовленный представителем администрации Топчихинского района. Он станет предметом для разбирательства и обстоятельного разговора с руководством муниципалитета. Ещё раз приносим извинения, к сожалению иногда эмоции берут верх над здравым смыслом. Отметим, что ответ был дан через систему «Инцидент менеджмент» — в нее автоматически попадают проблемные комментарии, на которые чиновники обязаны ответить в очень сжатые сроки. Куратор системы пропустил этот ответ, так как в последнее время приходит на согласование много проблемных комментариев — до 100 за сутки. Это, впрочем, также не снимает с нас ответственности». Правительство Алтайского края

Как пояснил местный депутат Вячеслав Лаптев, данный инцидент ещё раз продемонстрировал, что власти Алтайского края не вникают в ситуацию на местах, а на все жалобы на местных чиновников сами же местные чиновники и отвечают.

депутат Топчихинского сельсовета Вячеслав Лаптев (КПРФ). «И ещё хотелось бы задать вопрос. Какие конкретные меры будут приняты руководством в отношении главы села Красковой за ее времяпрепровождение в социальных сетях в рабочее время и хамское поведение по отношению к обращающимся жителям?»

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