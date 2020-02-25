Обнинск, Калужская область, 25 февраля, 2020, 09:01 — ИА Регнум. Житель Калужской области представитель АО «Обнинскоргсинтез» из Обнинска Андрей Изотов вошёл в число финалистом конкурса «Лидеры России 2020» по итогам полуфинала в Центральном федеральном округе. Об этом 24 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова.

Rsv.ru «Лидеры России» в ЦФО

Финалистами стали 60 участников. Из них 48 человек представляют Москву, шесть — Московскую область, по одному участнику из Калужской, Ивановской, Тамбовской, Тверской и Рязанской областей, а также один финалист из Санкт-Петербурга.

«Сегодня завершился заключительный, восьмой, региональный полуфинал конкурса «Лидеры России». Приглашения в суперфинал получили 270 участников, среди которых 60 — определены сегодня на полуфинале в Центральном федеральном округе», — сказал Алексей Комиссаров.

В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в ЦФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. В третьем сезоне конкурса впервые среди заданий для участников появилась проблемно-аналитическая деловая игра. В этом задании наравне с конкурсантами смогли принять участие и журналисты. За отведенное время им нужно было проанализировать большой объем данных и предложить решение сформулированной в задании проблемы. Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет 27−31 марта в Сочи.