Кишинёв, 24 февраля, 2020, 12:24 — ИА Регнум. ЕС резко ужесточил свою позицию в отношении Молдавии и продолжения финансирования республики, приняв жесткую линию, ранее обозначенную Румынией. Как передает ИА REGNUM, директор внешнеполитической службы ЕС, отвечающий за «Восточное партнерство», Люк Девинь в Кишиневе выступил с целым рядом жестких заявлений в адрес молдавских властей, а ранее такой подход провозгласил Бухарест.

Pixabay.com Румынский флаг

По мнению эксперта RTAМарины Драгалин, речь идет об изменении стратегического подхода ЕС в отношении Молдавии. «Представители исполнительной ветви европейского чиновничества давно не позволяли себе столь жестких формулировок и комментариев в адрес Кишинева. В самой Молдове, естественно, это не осталось без внимания. Так, молдавская оппозиция возложила вину за очевидное ухудшение отношений с Европейским союзом на президента Игоря Додона. Сам же глава государства еще раньше обрушился с критикой в адрес европейского дипломатического корпуса, отдельные представители которого, по его словам, подают искаженные данные в свои столицы», — отметила Драгалин.

По словам эксперта, устроив «выволочку» властям Молдавии, Девинь продвигает тезис о смещении фокуса внимания на непосредственно граждан Молдавии. «Ранее этот подход уже провозгласил Бухарест, который также был инициатором организации жесткого мониторинга действий Кишинева со стороны ЕС. Декларации подкрепляются конкретными примерами: так, и.о. премьер-министра Румынии Людовик Орбан заявил, что рассматривается вопрос о разработке механизма поддержки финансирования проектов на уровне населенных пунктов Румынии и Молдовы. По сути, речь идет о переориентировании потоков финансовой помощи на регионы в обход правительства, которому придется латать бюджетные дыры за счет других источников», — подчеркнула Драгалин.

По ее словам, лишившись своих протеже в лице блока ACUM в молдавской власти, Евросоюз пытается отыграть ситуацию и вместе с другими крупными игроками оказывать влияние на политические процессы в стране. «Макрофинансовая помощь и политическая поддержка ЕС все еще остаются важнейшими элементами в обеспечении внутренней стабильности в Молдове, а потому будут продолжать использоваться для корректировки молдавского политического поля в нужных ЕС параметрах», — отметила эксперт.

В ходе визита в Кишинев директор департамента Европейской службы внешних связей по России, странам Восточного партнерства и ОБСЕ Люк Девинь заявил, в частности, что «время слов прошло, и настало время действий». «Долгое время мы слышали только слова. Нам называли множество причин, например, почему расследование банковской кражи миллиарда не подошло к концу. Извините, но этого недостаточно. Очень долгое время мы поддерживали, мы были терпеливы. Но наше терпение вышло, настало время действий», — сказал Девинь.

Он добавил, что одним из условий предоставления макрофинансовой помощи Евросоюза в дальнейшем будет «соблюдение принципа верховенства закона». «В этой области есть проблемы. Мы видим судебную систему, которая не была реформирована, и которая не работает должным образом. Это главная проблема, и Молдавия должна сделать больше в этом направлении», — сказал Девинь.

В свою очередь посол Румынии в Молдавии Даниэль Ионицэ в очередной раз заявил, что Румыния не уверена в том, что власти в Кишиневе серьезно относятся к европейскому пути развития страны. Он добавил, что внешние партнеры Молдавии не хотят обещаний, а ждут конкретных результатов. «С нашей стороны еще есть большие ожидания, и, если хотите, с этой точки зрения, у нас много стратегического терпения», — сказал Ионицэ.

Он добавил, что уже запущенные проекты, «приносящие прямую пользу гражданам», будут продолжены, но насчет новых проектов подход будет жёстким. «Пока мы не убедимся в том, что в Кишиневе дела идут в том направлении, в котором хочет большинство граждан, то есть в европейском, мы, вероятно, не будем с той же скоростью поддерживать проекты, как это было ранее. Однако проекты, которые находятся в стадии реализации, касающиеся стратегического присоединения, проекты для граждан Республики Молдова не пострадают. Эти проекты продолжаются, и мы надеемся, что увидим результаты», — подвел итог Ионицэ.