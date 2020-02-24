Санкт-Петербург, 24 февраля, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Женщина-водитель не справилась с управлением и вместе с автомобилем оказалась в реке Фонтанке в центре Северной столицы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Https://vk.com/spb_today Извлечение автомобиля из Фонтанки (цитата группы «ДТП и ЧП")

Сообщение о случившемся поступило на пульт оперативного дежурного в понедельник, 24 февраля в 08:37 мск. Как сообщили очевидцы, водитель автомобиля Mini Cooper съехал в воду реки у дома 50 по набережной Фонтанки.

«В автомобиле находился только водитель, выбрался самостоятельно, сейчас осматривается в автомобиле скорой медицинской помощи», — отметили в МЧС.

В пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что автомобилем управляла женщина 1980 года рождения. Она не справилась с управлением, автомобиль пробил бордюрный камень и ограждение и оказался в реке.

«В настоящее время водитель госпитализирована с переохлаждением. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в дорожной полиции.

Для извлечения автомобиля на место ДТП направлен кран специализированной части. В 10:40 мск автомобиль был извлечен из воды, отметили в ГУ МЧС по Петербургу.

Напомним, это уже третий случай падения автомобилей в Фонтанку за последние месяцы. В ноябре 2019 года водительRenault Logan перепуталпедали, в результате чего съехал в реку Фонтанку. В салоне автомобиля кроме водителя находились дети пяти месяцев и девяти лет. В результате инцидента дети, водитель, а также бросившиеся на помощь горожане были доставлены в больницу с переохлаждением.

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Ранее, 5 октября 2019 года, у пересечения набережной реки Фонтанки с Невским проспектом водитель автокрана вышел из кабины поправить зеркало и не поставил автомобиль на ручной тормоз. Автокран, пробив ограждение набережной, свалился в воду. В результате аварии пострадавших не было.

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