Вашингтон, 24 февраля, 2020, 09:27 — ИА Регнум. Командование военно-морских сил США назвало цели захода американского эсминца Ross в акваторию Черного моря. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте ВМС США.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Эсминец Ross ВМС США

Напомним, что в очередной раз американский боевой корабль вошел в акваторию Черного моря. Речь идет об эсминце Ross, который входит в состав 6-го флота США и относится к эскадренным миноносцам типа Arleigh Burke. Он вооружен системой ПВО-ПРО Aegis. В 2020 году это первый заход американского военного корабля в Черное море. Согласно Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских стран могут находиться в его акватории не более 21 суток. Тоннаж судов также ограничен.

Командование ВМС США заявило, что заход эсминца Ross в акваторию Черного моря преследует цели укрепления отношений США с черноморскими партнерами. Кроме того, американцы тем самым «создают безопасную морскую среду» и обеспечивают свободу судоходства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заходы американских военных судов в Черное море в последние годы стали регулярными. Цель таких заходов одна — сдерживание России. Эту доктрину США и подконтрольный им военный блок НАТО провозгласили после возвращения Крыма в состав РФ и начала войны в Донбассе.